Ligue 1, il Lorient affonda in casa il Marsiglia: corsa Champions a rischio per l'OM
Vittoria di prestigio per il Lorient, che ha la meglio sul Marsiglia con il punteggio di 2-0. Kasteris, poco prima della mezzora, porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, nello specifico al 58', Dieng chiude i giochi. La formazione allenata da Pantaloni sale a quota 41, mentre l'OM rischia di scivolare fuori dalle prime 4 in caso di colpaccio del Lione domani sera contro il PSG. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 30^ giornata in Ligue 1
Lens-Tolosa 3-2
Sabato 18 aprile
Lorient-Marsiglia 2-0
Angers-Le Havre
Lille-Nizza
Domenica 19 aprile
Monaco-Auxerre
Metz-Paris FC
Nantes-Brest
Strasburgo-Rennes
PSG-Lione
La classifica aggiornata di Ligue 1
Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)
Lens 62 (29)
Lilla 53 (29)
Marsiglia 52 (30)
Lione 51 (29)
Rennes 50 (29)
Monaco 49 (29)
Strasburgo 43 (28)
Lorient 41 (30)
Tolosa 37 (30)
Brest 36 (28)
Paris FC 35 (29)
Angers 33 (29)
Le Havre 29 (29)
Nizza 28 (29)
Auxerre 24 (29)
Nantes 19 (28)
Metz 15 (29)