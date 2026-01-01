"Puoi garantire che rimarrai al Benfica?": Mourinho risponde con ironia a un giornalista

In casa Benfica tiene banco il futuro di José Mourinho. Lo Special One ha il contratto con le aquile ancora per un'altra stagione, ma in questi giorni si parla di rinnovo e al momento non sembra così vicino. Una situazione da risolvere quanto prima, dato che il nome di Mou è sempre accostato ad importanti panchine europee (si parla addirittura di un suo possibile, e per certi versi romantico, ritorno al Real Madrid).

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro lo Sporting Lisbona, una domanda è stata proprio su questo tema: “Puoi garantire che rimarrai al Benfica il prossimo anno?”. Mourinho, da genio della comunicazione, ha risposto con un'altra domanda al diretto interessato: “Tu puoi garantire che resterai alla RTP per la prossima stagione?”. Puntuale la risposta del giornalista, a cui è seguita una grassa risata da parte del tecnico portoghese: “Posso perché nessuno mi vuole”.

Un momento di distensione, in una fesa delicatissima della stagione. Il Benfica al momento è terzo e, battendo lo Sporting, può andare a -4 dal Porto capolista (che però ha una partita in meno).