Ufficiale

Rivoluzione Leicester, dopo Aribo ecco tre rinforzi dalla Premier League

Rivoluzione Leicester, dopo Aribo ecco tre rinforzi dalla Premier League TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:56Calcio estero
Michele Pavese

Il Leicester City rinforza la rosa con tre operazioni mirate. Le Foxes hanno infatti ufficializzato gli arrivi in prestito di Dujuan Richards e Divine Mukasa, oltre all’ingaggio a titolo definitivo del difensore Jamaal Lascelles.

Dal Chelsea arriva Richards, attaccante classe 2005, che si unisce al Leicester fino al termine della stagione. Nazionale giamaicano, Richards è considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese: ha già collezionato 14 presenze con la selezione maggiore ed è diventato il più giovane marcatore nella storia della Giamaica in Gold Cup nel 2023. Cresciuto calcisticamente nella Phoenix All Stars Academy, si è messo in luce nei settori giovanili dei Blues, costruendosi una solida reputazione.

Sempre in prestito, ma dal Manchester City, arriva il centrocampista Divine Mukasa. Diciotto anni, nazionale inglese giovanile, resterà al Leicester fino al termine della stagione 2025/26. Mukasa vanta già sei presenze con la prima squadra dei Citizens e ha vinto due FA Youth Cup consecutive. Un profilo giovane ma già abituato a palcoscenici importanti.

A completare il tris è Jamaal Lascelles, difensore centrale di 32 anni, che firma fino al 2025/26 dopo la lunga esperienza al Newcastle United. Ex capitano dei Magpies, con oltre 250 presenze e anni di Premier League alle spalle, porta leadership e solidità a un reparto chiave. I nuovi acquisti si uniranno subito al gruppo, impegnato nella preparazione della sfida di Championship contro il Birmingham City, segnale chiaro delle ambizioni del Leicester in questa fase cruciale della stagione.

Rivoluzione Leicester, dopo Aribo ecco tre rinforzi dalla Premier League
