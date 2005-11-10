Sporting, Suarez è inarrestabile: nona gara consecutiva a segno per il colombiano

Lo Sporting ha trovato il suo nuovo uomo gol. Luis Suarez Charris continua a trascinare la formazione portoghese e non sembra sentire il peso dell’eredità lasciata da Viktor Gyokeres. L’attaccante colombiano classe 1997 è infatti andato a segno per la nona partita consecutiva.

Il centravanti biancoverde ha infatti trovato il gol nelle ultime nove gare disputate: LASK, Lens, Braga, Arouca, Famalicão, Galatasaray, Nacional, Rio Ave e Alverca sono state tutte punite. Una continuità realizzativa che testimonia l’impatto del numero 9; arrivato per raccogliere il difficile compito di sostituire Gyökeres, Suarez ha risposto nel migliore dei modi. Potenza fisica, capacità di attaccare la profondità e grande freddezza sotto porta sono diventati gli ingredienti di un rendimento che sta sorprendendo anche per continuità.

La sfida ora è mantenere questo ritmo, ma il club di Lisbona sembra aver trovato rapidamente un nuovo protagonista: Luis Suarez è diventato il volto del nuovo Sporting.