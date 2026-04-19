Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ligue 1, il PSG crolla in casa contro il Lione. Inutile la rete di Kvaratskhelia nel finale

Ligue 1, il PSG crolla in casa contro il Lione. Inutile la rete di Kvaratskhelia nel finaleTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
ieri alle 22:56Calcio estero
Alessandra Stefanelli

Un Paris Saint-Germain rivoluzionato dai cambi di Luis Enrique, complice anche la Champions League, cade in casa contro il Lione. 2-1 il risultato finale in favore degli ospiti che hanno vinto grazie alle reti di Endrick e Moreira, da segnalare anche un calcio di rigore fallito dai parigini con Ramos al 33’. Nel finale inutile la rete azzurra di Kvaratskhelia.

Con questo risultato il PSG resta a +1 sul Lens, anche se con una gara in meno, mentre il Lione aggancia il Lille al terzo posto in classifica.

Sabato 18 aprile
Lorient-Marsiglia 2-0
Angers-Le Havre 1-1
Lille-Nizza 0-0

Domenica 19 aprile
Monaco-Auxerre 2-2
Metz-Paris FC 1-3
Nantes-Brest 1-1
Strasburgo-Rennes 0-3
PSG-Lione 1-2

La classifica aggiornata di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 63 punti (in 28 gare)
2. Lens 62 (29)
3. Lione 54 (30)
4. Lille 54 (30)
5. Rennes 53 (30)
6. Marsiglia 52 (30)
7. Monaco 50 (30)
8. Strasburgo 43 (29)
9. Lorient 41 (30)
10. Paris FC 38 (30)
11.Tolosa 37 (30)
12. Brest 37 (29)
13. Angers 34 (30)
14. Le Havre 30 (30)
15. Nizza 29 (30)
16. Auxerre 25 (30)
17. Nantes 20 (29)
18. Metz 15 (30)

Articoli correlati
Ligue 1, Ansu Fati non basta: al Monaco non riesce la rimonta, solo 2-2 con l'Auxerre... Ligue 1, Ansu Fati non basta: al Monaco non riesce la rimonta, solo 2-2 con l'Auxerre
Il Lens sogna a -1 dal PSG: la situazione in Ligue 1 e il programma di giornata Il Lens sogna a -1 dal PSG: la situazione in Ligue 1 e il programma di giornata
Lione in astinenza di vittorie: 0-0 con l'Angers, Fonseca vede comunque la zona Champions... Lione in astinenza di vittorie: 0-0 con l'Angers, Fonseca vede comunque la zona Champions
Altre notizie Calcio estero
PSG, Luis Enrique tuona contro i giornalisti: "6 cambi? Se non capite questo, non... PSG, Luis Enrique tuona contro i giornalisti: "6 cambi? Se non capite questo, non capite nulla"
Una sconfitta che non cambia tutto, ma qualcosa dice: il PSG tra gestione e ambizione... TMWUna sconfitta che non cambia tutto, ma qualcosa dice: il PSG tra gestione e ambizione
Hai 19 anni e distruggi il PSG: gol+assist di Endrick, balletto celebrativo e Lione... Hai 19 anni e distruggi il PSG: gol+assist di Endrick, balletto celebrativo e Lione in paradiso
La salvezza del Tottenham appesa al derby di stasera. E può arrivare il primo verdetto... TMWLa salvezza del Tottenham appesa al derby di stasera. E può arrivare il primo verdetto in Premier
Impresa con il PSG B, Fonseca ride: "Frustrato per questo? Affatto. Orgoglioso del... Impresa con il PSG B, Fonseca ride: "Frustrato per questo? Affatto. Orgoglioso del Lione"
Tutta l'essenza di Mourinho: indica la "M" alle telecamere dopo il derby di Lisbona... Tutta l'essenza di Mourinho: indica la "M" alle telecamere dopo il derby di Lisbona vinto
Il Superclasico di Paredes: rigore super, esultanza iconica e infortunio col Boca... Il Superclasico di Paredes: rigore super, esultanza iconica e infortunio col Boca
Santos ko a 4 minuti dalla fine, il gesto di Neymar che irrita i tifosi. E lui: "Superati... Santos ko a 4 minuti dalla fine, il gesto di Neymar che irrita i tifosi. E lui: "Superati i limiti"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.2 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.5 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
Immagine top news n.7 Juventus, prova da Champions: scatto (decisivo?) contro un Bologna stanco e senza stimoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino
Immagine news Serie A n.2 Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove idee"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine news Serie A n.4 Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
Immagine news Serie A n.5 "State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia
Immagine news Serie A n.6 Ordine su Leao: "Perché sempre lui sostituito? Da un attaccante si pretende almeno un tiro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.
Immagine news Serie B n.3 Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?
Immagine news Serie B n.4 Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Risultato giusto. I ragazzi non si sono disuniti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Immagine news Serie C n.4 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?