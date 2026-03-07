Ligue 1, occasione persa per lo Strasburgo: è solo 0-0 contro l'Auxerre
È 0-0 tra Auxerre e Strasburgo, nella 25ª giornata di Ligue 1, allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Una partita bloccata e povera di emozioni: primo tempo senza reti nonostante qualche occasione da entrambe le parti, con la squadra di casa che ha provato a spingere trovando una difesa solida e impossibile da superare. Nella ripresa, cambi e intensità maggiore, ma né gli ospiti né i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato. L'Auxerre guadagna un punto prezioso nella lotta salvezza, mentre Strasburgo (8°) spreca l'opportunità di avvicinarsi alle zone europee.
Venerdì 6 marzo
Paris Saint Germain - Monaco 1-3
Sabato 7 marzo
Nantes - Angers 0-1
Auxerre - Strasburgo 1-1
21.05 Tolosa - Olympique Marsiglia
Domenica 8 marzo
15.00 Lens - Metz
17.15 Brest - Le Havre
17.15 Nizza - Rennes
17.15 Lille - Lorient
20.45 Lione - Paris FC
La classifica aggiornata di Ligue 1
PSG — 57 punti (25 partite giocate)
Lens — 53 (24)
Lione — 45 (24)
Olympique Marsiglia — 43 (24)
Monaco — 40 (25)
Lilla — 40 (24)
Rennes — 40 (24)
Racing Strasburgo — 36 (25)
Brest — 33 (24)
Lorient — 33 (24)
Angers — 32 (25)
Tolosa — 31 (24)
Le Havre — 26 (24)
Paris — 26 (24)
Nizza — 24 (24)
Auxerre — 19 (25)
Nantes — 17 (25)
Metz — 13 (24))