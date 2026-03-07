Ligue 1, occasione persa per lo Strasburgo: è solo 0-0 contro l'Auxerre

È 0-0 tra Auxerre e Strasburgo, nella 25ª giornata di Ligue 1, allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Una partita bloccata e povera di emozioni: primo tempo senza reti nonostante qualche occasione da entrambe le parti, con la squadra di casa che ha provato a spingere trovando una difesa solida e impossibile da superare. Nella ripresa, cambi e intensità maggiore, ma né gli ospiti né i padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato. L'Auxerre guadagna un punto prezioso nella lotta salvezza, mentre Strasburgo (8°) spreca l'opportunità di avvicinarsi alle zone europee.

Venerdì 6 marzo

Paris Saint Germain - Monaco 1-3

Sabato 7 marzo

Nantes - Angers 0-1

Auxerre - Strasburgo 1-1

21.05 Tolosa - Olympique Marsiglia

Domenica 8 marzo

15.00 Lens - Metz

17.15 Brest - Le Havre

17.15 Nizza - Rennes

17.15 Lille - Lorient

20.45 Lione - Paris FC

La classifica aggiornata di Ligue 1

PSG — 57 punti (25 partite giocate)

Lens — 53 (24)

Lione — 45 (24)

Olympique Marsiglia — 43 (24)

Monaco — 40 (25)

Lilla — 40 (24)

Rennes — 40 (24)

Racing Strasburgo — 36 (25)

Brest — 33 (24)

Lorient — 33 (24)

Angers — 32 (25)

Tolosa — 31 (24)

Le Havre — 26 (24)

Paris — 26 (24)

Nizza — 24 (24)

Auxerre — 19 (25)

Nantes — 17 (25)

Metz — 13 (24))