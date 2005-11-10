Bundesliga, il 'Gladbach di Blessin frena sul più bello: l'Amburgo vince 3-1 l'anticipo
Michele Pavese
Il Borussia Mönchengladbach perde dopo due risultati utili consecutivi e resta mestamente ultimo in classifica con 4 punti in 9 giornate di Bundesliga. Nell'anticipo vittoria per 3-1 dell'Amburgo, che riesce a conquistare tre punti grazie a una grande ripresa: Muheim porta avanti i padroni di casa prima del pareggio di Hack; poi, nei secondi 45', arrivano le reti di Nandja e Gronbaek. Un successo che porta al squadra di Polzin all'ottavo posto con 12 punti. Per i ragazzi di Blessin, invece, un passo indietro dopo i timidi segnali di ripresa delle scorse settimane.
Venerdì 6 novembre
Amburgo - Borussia Mönchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund - Elversberg (15:30)
RB Lipsia - Augusta (15:30)
Magonza - Bayern Monaco (15:30)
Paderborn - Eintracht Francoforte (15:30)
Stoccarda - Werder Brema (18:30)
Domenica 8 novembre
Colonia - Bayer Leverkusen (15:30)
Friburgo - Union Berlino (17:30)
Hoffenheim - Schalke 04 (19:30)
CLASSIFICA
Bayern Monaco 18
Borussia Dortmund 18
Friburgo 16
RB Lipsia 15
Werder Brema 15
Bayer Leverkusen 13
Elversberg 13
Amburgo 12
Eintracht Francoforte 11
Mainz 10
Augusta 9
Stoccarda 9
Hoffenheim 9
Colonia 9
Paderborn 9
Union Berlino 7
Schalke 04 6
Borussia Mönchengladbach 4