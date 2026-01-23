Si forma la fila per Julian Alvarez: l'Arsenal sfida il Barcellona, servono più di 100 milioni

Si allunga la fila davanti alla porta di Julian Alvarez. Secondo quanto riporta ESPN infatti anche l'Arsenal starebbe valutando la possibilità di acquistare l'attaccante dell'Atletico Madrid, nel corso della prossima estate.

Alvarez, arrivato al club spagnolo dal Manchester City per 82 milioni di sterline nel 2024 (circa 90 milioni di euro), ha segnato 45 gol in 80 partite con la squadra di Diego Simeone. Secondo quanto riferisce l'emittente, l'Atletico Madrid richiederebbe una cifra superiore ai 100 milioni di euro per la cessione del giocatore, con anche il Barcellona in lizza per assicurarselo nel prossimo futuro.

Si parla in questo caso della possibilità che possa partire soltanto fra qualche mese, visto che fra i Colchoneros l'ex River Plate continua ad essere un punto di riferimento, nonostante un rendimento non sui suoi standard nelle ultime settimane. Diego Simeone dimostra la fiducia che ha in lui continuando a schierarlo titolare. Fra qualche mese ci sarà il Mondiale che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada e l'attaccante sa di giocarsi, a suon di gol, un posto da numero 9 con il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Se il posto fra Atletico e Argentina al momento non è in discussione, il futuro del giocatore si fa invece più difficile da decifrare e le big iniziano a portarsi avanti.