Arsenal, si guarda già alla prossima stagione: per l'estate possibile offerta per Alvarez

L’Arsenal pensa già al prossimo mercato. La formazione di Mikel Arteta sta viaggiando col vento in poppa e guarda tutti dall’alto in classifica in Premier League. Una stagione importante con la società che non vorrebbe ritoccare nulla della squadra per non andare ad intaccare degli equilibri che si sono creati e che stanno risultando vincenti. Detto ciò, i londinesi starebbero guardando già alla stagione che verrà per cercare di inserire quei profili giusti per rinforzare un organico già di qualità.

Secondo quanto riportano i colleghi di ESPN, fra le opzioni per i Gunners ci sarebbe un nome importante per il reparto offensivo. Si tratta di Julian Alvarez di proprietà dell’Atletico Madrid. La dirigenza starebbe valutando la situazione e potrebbe anche effettuare un’offerta il prossimo luglio.