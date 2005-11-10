Lione, Fonseca esulta: "Primo tempo straordinario. Ma avrei voluto più possesso palla"

Dopo il successo contro il Crystal Palace, il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa: "Credo che abbiamo disputato un primo tempo straordinario. Abbiamo controllato tutto quando eravamo in possesso di palla. Naturalmente c’è stata una reazione del Crystal Palace, che milita in Premier League ed è una squadra molto forte.

Ho avuto la sensazione che avessimo il controllo; la mia squadra ha il forte desiderio di ottenere un risultato positivo al termine della partita. Capisco la preoccupazione dei miei giocatori di difendere bene, ma vorrei che avessimo il possesso palla per un tempo maggiore, nell’arco dell’intera gara.

Ero tranquillo: la mia squadra ha energia e molto coraggio. Certo, nel finale la situazione si è fatta più complicata, con il secondo gol subito, ma i miei ragazzi sono stati bravissimi. Potevamo evitare il secondo gol, eppure sono rimasto tranquillo per tutto il tempo".