Barcellona, buone notizie per Flick: torna in gruppo Raphinha. Due ancora ai box

Buone notizie per Hansi Flick. Il Barcellona prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato prossimo a Siviglia contro il Betis. I blaugrana si sono dato appuntamento questa mattina per una seduta di allenamento alla Ciutat Esportiva Joan Gamper con una novità che sicuramente farà facile il mister. Come annuncia il sito ufficiale del club, Raphinha ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai suoi compagni e si candida per una convocazione per il match che si giocherà a La Cartuja.

Due ancora ai box

L’attaccante era rimasto ai box dall’ultima sosta per le Nazionali a causa di un infortunio e oggi per la prima volta ha svolto la razione di lavoro con il gruppo. Presente anche il giovane Hamza Abdelkarim, giocatore del Barça Atletic mentre assenti ancora gli infortunati Andreas Christensen e Roony Bardghji.