Lipsia-Union Berlino, un dirigente ha corso 21 km su un tapis roulant a bordo campo

Quando riesci a coniare lavoro, piacere, divertimento e iniziativa sociale. Basta chiedere a Oliver Mintzlaff, patron di Red Bull, ha trascorso l'intero incontro del Lipsia durante la 31ª giornata di Bundesliga, in casa contro l'Union Berlino (3-1) sempre in "movimento". Il Direttore comitato direttivo del club ha corso su un tapis roulant a bordo campo, con lo scopo di raccogliere fondi per un'associazione.

Per un attimo ha quasi rubato la scena ai giocatori del Lipsia, catturando più volte l'attenzione delle telecamere, il dirigente ha infatti seguito tutto l'incontro correndo su un tappeto scorrevole a pochi passi dal terreno di gioco. A 50 anni, fermandosi solo nell'intervallo, Mintzlaff ha percorso 21,41 chilometri per promuovere la 'Wings for Life World Run', un'iniziativa che raccoglie fondi per opere caritatevoli.

L'evento avrà luogo il 10 maggio 2026 nei dintorni della Red Bull Arena, e più di 1200 partecipanti sono già iscritti. Un'operazione benefica e di livello mondiale, che sostiene la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, con tutte le quote di iscrizione e le donazioni devolute alla ricerca di una cura. Durante la partita, il numero uno del Lipsia ha così permesso di raccogliere più di 100mila euro.