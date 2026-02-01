Ekitike super contro il Newcastle: "Grande prova di squadra, facile giocare con Wirtz"

"È sempre bello segnare gol e dare fiducia ai giocatori. Penso che siamo arrivati qui contro il Newcastle con fiducia, ma penso anche che stasera riguardi lo spirito di squadra. Abbiamo vinto 4-1: ho segnato due gol, Ibou ha segnato e Flo ha segnato". Hugo Ekitike, attaccante del Liverpool, ha parlato così a TNT Sports dopo la partita vinta per 4-1 contro i Magpies.

Il francese ha recitato la parte del mattatore con la doppietta che ha aperto il poker dei Reds, ma nelle sue dichiarazioni non è quello il suo focus: "E' tutta la squadra, se si guarda al lavoro di Mac Allister e Szoboszlai. Stasera correvano tutti dappertutto. Non si tratta di chi vedi sul tabellone o di chi segna gol: stasera si tratta della squadra".

Grande intesa con Wirtz, sempre più evidente sul campo: "È un grande giocatore che profuma di calcio. È abbastanza facile per me giocare con lui. Mi piace creare spazi, connettermi e posso fare tutto con quel tipo di giocatore. Devi solo correre nello spazio libero e so che mi troverà, come stasera. Mi ha dato un ottimo assist, quindi è divertente giocare con lui".