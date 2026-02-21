Lo Sporting manda un segnale a Farioli, il Benfica spegne le polemiche: i risultati in Portogallo
Lo Sporting batte il Moreirense in casa e manda un messaggio chiaro al Porto di Farioli: "Per il titolo ci siamo anche a noi". Un tris netto. A segno Trincão, Geny Catamo (che gol!) e Luis Suárez. I Leoni sono ora a un punto dalla capolista, che domani ospiterà il Rio Ave, e mantengono il vantaggio sul Benfica.
Il Benfica, infatti, pure vince. Al Da Luz un 3-0, stesso risultato dello Sporting, ma all'AFS con reti di Bah, Barrenechea e Rafa Silva (golazo). Di seguito risultati e classifica aggiornata.
Alverca-Santa Clara 1-1 - 6' Marezi (A); 76' Fernado (S)
Arouca-Nacional 3-0 47' Trezza (A); 67' Lee (A); 72' Nandin (A)
Benfica-AFS 3-0 - 11' Bah (B); 30' Barrenechea (B); 43' Rafa Silva (B)
Moreirense-Sporting 0-3 - 52' Trincao (S); 56' Catamo (S); 75' Suarez (S)
CLASSIFICA
Porto 59*
Sporting 58
Benfica 55
Braga 40
Gil Vicente 40*
Moreirense 33
Famalicao 32
Guimaraes 32
Estoril 30*
Alverca 26
Arouca 26
Estrela 23
Casa Pia 22*
Nacional 21
Rio Ave 20
Santa Clara 18
Tondela 18
AFS 8
*una gara in meno