Lo Sporting manda un segnale a Farioli, il Benfica spegne le polemiche: i risultati in Portogallo

Lo Sporting batte il Moreirense in casa e manda un messaggio chiaro al Porto di Farioli: "Per il titolo ci siamo anche a noi". Un tris netto. A segno Trincão, Geny Catamo (che gol!) e Luis Suárez. I Leoni sono ora a un punto dalla capolista, che domani ospiterà il Rio Ave, e mantengono il vantaggio sul Benfica.

Il Benfica, infatti, pure vince. Al Da Luz un 3-0, stesso risultato dello Sporting, ma all'AFS con reti di Bah, Barrenechea e Rafa Silva (golazo). Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Alverca-Santa Clara 1-1 - 6' Marezi (A); 76' Fernado (S)

Arouca-Nacional 3-0 47' Trezza (A); 67' Lee (A); 72' Nandin (A)

Benfica-AFS 3-0 - 11' Bah (B); 30' Barrenechea (B); 43' Rafa Silva (B)

Moreirense-Sporting 0-3 - 52' Trincao (S); 56' Catamo (S); 75' Suarez (S)

CLASSIFICA

Porto 59*

Sporting 58

Benfica 55

Braga 40

Gil Vicente 40*

Moreirense 33

Famalicao 32

Guimaraes 32

Estoril 30*

Alverca 26

Arouca 26

Estrela 23

Casa Pia 22*

Nacional 21

Rio Ave 20

Santa Clara 18

Tondela 18

AFS 8

*una gara in meno