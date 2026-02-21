Sei gol a tanto spettacolo al Metropolitano: l'Atletico batte l'Espanyol e consolida il 4° posto
L’Atletico Madrid rialza subito la testa e lo fa con una prova di forza davanti al proprio pubblico. Nella venticinquesima giornata di Liga, i Colchoneros superano 4-2 l’Espanyol, cancellando la delusione del turno precedente contro il Real Betis e consolidando il quarto posto in classifica.
L’avvio, però, è tutto in salita per la squadra di Diego Simeone. Con poche sortite ma grande efficacia, l’Espanyol colpisce subito: al 6’ Jofre finalizza una bella iniziativa di Ben Doak, sorprendendo Jan Oblak. La reazione dell’Atlético non tarda ad arrivare e passa dal gioco aereo: al 21’ Alexander Sørloth impatta di testa su assist di Marcos Llorente.
Nella ripresa cambia tutto. L’Atletico aumenta i giri, spinge sulle corsie e colpisce in sequenza: prima Giuliano Simeone (49’), poi Ademola Lookman (58’), quindi ancora Sørloth, implacabile per il 4-1 al 72’. Il gol di Edu Expósito all’80’ rende solo meno amaro il passivo per gli ospiti. Spettacolo e sei reti al Metropolitano, con le gerarchie che restano immutate: Atlético quarto a quota 48, Espanyol sesto fermo a 35 punti.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid ore 2-1
Atlético Madrid - Espanyol 4-2
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia ore 14:00
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
Real Madrid – 60 pt (25 partite giocate)
Barcellona – 58 pt (24)
Villarreal – 48 pt (24)
Atlético Madrid – 48 pt (25)
Betis – 42 pt (25)
Espanyol – 35 pt (25)
Celta Vigo – 34 pt (24)
Atletico Bilbao – 34 pt (25)
Osasuna – 33 pt (25)
Real Sociedad – 32 pt (25)
Getafe – 29 pt (24)
Girona – 29 pt (24)
Siviglia – 26 pt (24)
Alavés – 26 pt (24)
Valencia – 26 pt (24)
Rayo Vallecano – 26 pt (24)
Elche – 25 pt (25)
Mallorca – 24 pt (24)
Levante – 18 pt (24)
Real Oviedo – 17 pt (24)