Troppo facile tornare in vetta alla Ligue 1: il PSG batte in scioltezza il Metz ed è primo
Il Paris Saint-Germain non si lascia sfuggire l’occasione e sfrutta al meglio il passo falso del Lens per tornare in cima alla Ligue 1. Al Parco dei Principi, nella ventitreesima giornata, i campioni di Francia regolano con autorità il Metz, inserendo la gara tra i due impegni europei contro il Monaco.
Luis Enrique sceglie il turnover e trova risposte immediate. Dopo appena tre minuti, Désiré Doué capitalizza un assist di Warren Zaïre-Emery e sblocca il match con un elegante pallonetto: terzo gol in una settimana per il classe 2005. Il Metz prova a resistere ma soffre la pressione parigina; l’episodio chiave arriva poco prima dell’intervallo, quando Bradley Barcola raddoppia di testa (45’+3).
Nella ripresa il PSG gestisce, dando minuti anche a Vitinha, João Neves e Khvicha Kvaratskhelia. Il tris lo firma Gonçalo Ramos, abile a sfruttare il recupero alto di Lucas Hernández (77’). Finisce 3-0: PSG di nuovo primo, ora con lo sguardo rivolto alla notte europea contro il Monaco.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Brest - Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens - Monaco 2-3
Tolosa - Paris Fc 1-1
PSG - Metz ore 3-0
Domenica 22 febbraio
Auxerre - Rennes ore 15:00
Nizza - Lorient ore 17:15
Nantes - Le Havre ore 17:15
Angers - Lille ore 17:15
Strasburgo - Lione ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
PSG – 54 pt (23)
Lens – 52 pt (23)
Lione – 45 pt (22)
Olympique Marsiglia – 40 pt (23)
Lilla – 34 pt (22)
Rennes – 34 pt (22)
Monaco – 34 pt (23)
Racing Strasburgo – 31 pt (22)
Lorient – 31 pt (22)
Tolosa – 31 pt (23)
Brest – 30 pt (23)
Angers – 29 pt (22)
Le Havre – 26 pt (22)
Nizza – 23 pt (22)
Paris – 23 pt (23)
Auxerre – 17 pt (22)
Nantes – 14 pt (22)
Metz – 13 pt (23)