Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Jesé sul caso Vinicius-Prestianni: "Non è corretto nascondersi dietro la maglia per parlare"

Jesé sul caso Vinicius-Prestianni: "Non è corretto nascondersi dietro la maglia per parlare"TUTTO mercato WEB
© foto di J.M.Colomo
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Jesé Rodríguez si è rimesso in gioco con personalità. L’attaccante canario sta vivendo una stagione positiva con il Las Palmas, con cui ha già messo a segno cinque reti e fornito un assist in 17 presenze nella Segunda División. Numeri che certificano una ritrovata continuità per l’ex talento cresciuto nel Real Madrid, dopo anni complicati lontano dai riflettori.

Il commento sul caso Vinicius-Prestianni - Intervistato da AS, Jesé ha commentato anche il caso che ha coinvolto Gianluca Prestianni e Vinicius Junior. Forte della sua esperienza tra Madrid e Portogallo - con un passato anche allo Sporting -, l’attaccante ha preso posizione senza esitazioni a favore del brasiliano, che ha denunciato presunti insulti razzisti da parte del giovane argentino: "C’è troppo dibattito. Nascondersi dietro la maglia per dire qualcosa a un avversario non è corretto. Se hai qualcosa da dire, lo dici in faccia. A me è capitato, quando ero nervoso, di parlare direttamente".

Parole nette, che lasciano intendere come, secondo lui, non ci sia spazio per fraintendimenti: "Non credo che Vinícius monti un caso per divertimento. Se lo ha detto, è perché è successo davvero".

Articoli correlati
Jesé Rodriguez "torna a casa": terza avventura al Las Palmas per lo spagnolo Jesé Rodriguez "torna a casa": terza avventura al Las Palmas per lo spagnolo
Las Palmas, si lavora al ritorno di Jesé. L'attaccante pronto ad accettare il minimo... Las Palmas, si lavora al ritorno di Jesé. L'attaccante pronto ad accettare il minimo salariale
Jesé: "Doping? In tanti hanno preso cazzate... Ancelotti ebbe le palle di preferirmi... Jesé: "Doping? In tanti hanno preso cazzate... Ancelotti ebbe le palle di preferirmi a Bale"
Altre notizie Calcio estero
Il North London Derby decisivo per la stagione dell'Arsenal. Rice: "Partita da non... Il North London Derby decisivo per la stagione dell'Arsenal. Rice: "Partita da non sbagliare"
Il nipote di Marco Materazzi convocato con la Serbia U19. È il figlio di Matteo Il nipote di Marco Materazzi convocato con la Serbia U19. È il figlio di Matteo
Guardiola ha plasmato O'Reilly: da numero 10 a terzino, una maturità fuori dal comune... Guardiola ha plasmato O'Reilly: da numero 10 a terzino, una maturità fuori dal comune
Jesé sul caso Vinicius-Prestianni: "Non è corretto nascondersi dietro la maglia per... Jesé sul caso Vinicius-Prestianni: "Non è corretto nascondersi dietro la maglia per parlare"
Messi, Ronaldo o un romantico ritorno al Sao Paulo? Casemiro sfoglia la margherita... Messi, Ronaldo o un romantico ritorno al Sao Paulo? Casemiro sfoglia la margherita
Caso Vinicius, Prestianni avrebbe negato l'insulto razzista ma ammesso quello omofobo... Caso Vinicius, Prestianni avrebbe negato l'insulto razzista ma ammesso quello omofobo
Marsiglia, chi sarà il nuovo presidente? Smentite le voci su Pauline Gamerre Marsiglia, chi sarà il nuovo presidente? Smentite le voci su Pauline Gamerre
Il Lens come Monaco, Lilla e Montpellier: il dominio del PSG è di nuovo a rischio... Il Lens come Monaco, Lilla e Montpellier: il dominio del PSG è di nuovo a rischio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
3 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà intensità"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Immagine news Serie A n.6 Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: moduli speculari quelli scelti dai due allenatori
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali: Olzer-Di Nardo per rispondere a Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.4 Padova-Bari, le formazioni ufficiali: Longo rilancia Moncini come unica punta dei pugliesi
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Liberali-Nuamah per la trequarti giallorossa
Immagine news Serie B n.6 Palermo-SudTirol, le formazioni ufficiali: inamovibile Pohjanpalo. Merkaj preferito a Verdi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.6 Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV