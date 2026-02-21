Manchester United, occhio anche ai giovani: interesse per Hackney, ma c'è concorrenza

Il mercato estivo inizia a muoversi anche tra i profili emergenti del calcio inglese e uno dei nomi finiti sul taccuino di diversi club di Premier League è quello di Hayden Hackney. Secondo quanto riportato da Caught Offside, il Manchester United starebbe monitorando con attenzione il centrocampista del Middlesbrough, reduce da una stagione positiva in Championship.

A 23 anni, Hackney ha mostrato qualità interessanti in mezzo al campo, abbinando dinamismo, personalità e una buona dose di creatività. Caratteristiche che risponderebbero all’esigenza dei Red Devils di aumentare profondità e qualità nel reparto centrale, magari con un’operazione sostenibile dal punto di vista economico. Per il giocatore, l’idea di compiere il salto in un club del calibro dello United rappresenterebbe un’occasione difficilmente rifiutabile, con l’estate indicata come possibile momento della svolta.

La concorrenza, però, non manca. Anche Leeds United ed Everton seguono da vicino l’evoluzione della situazione, entrambi alla ricerca di rinforzi affidabili per il centrocampo. Molto dipenderà anche dal finale di stagione del Middlesbrough e da un’eventuale promozione, che potrebbe complicare i piani delle pretendenti. Hackney resta un profilo in crescita, con margini di miglioramento evidenti. L’estate dirà se il suo futuro sarà davvero in Premier League – e con quale maglia.