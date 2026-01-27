Ufficiale Lo Strasburgo cede un esubero: Nzingoula si trasferisce in prestito al Norimberga

Nuova avventura per Rabby Nzingoula, che lascia temporaneamente la Francia per misurarsi con il calcio tedesco. Lo Strasburgo ha infatti comunicato il trasferimento del proprio centrocampista al Norimberga, club che milita in 2. Bundesliga e attualmente occupa il nono posto in classifica. L’operazione è stata definita con la formula del prestito, accompagnato da un’opzione di riscatto.

Classe 2005, Nzingoula è entrato nel vivaio dello Strasburgo a soli 16 anni, completando un percorso di crescita che lo ha portato fino alla prima squadra. Nell’ultima stagione aveva già maturato esperienza lontano da casa con il prestito al Montpellier, utile per accumulare minuti e continuità.

Il passaggio al Norimberga rappresenta un ulteriore step nel suo sviluppo: il club tedesco potrà sfruttarne le qualità in fase di recupero e impostazione, mentre lo Strasburgo continuerà a monitorarne l’evoluzione in vista di una possibile soluzione definitiva a fine stagione.