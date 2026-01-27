Dro Fernandez saluta il Barcellona: "La Masia vivrà sempre in me, resto un tifoso blaugrana"

Comincia ufficialmente l’avventura parigina di Dro Fernandez. Il Paris Saint-Germain ha comunicato l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo, che ha lasciato il Barcellona per legarsi al club francese con un contratto valido fino al 2030. Il talento spagnolo, 18 anni, vestirà la maglia numero 27, in un’operazione che si aggira su una cifra superiore agli 8 milioni di euro.

Al suo primo giorno da giocatore del PSG, Dro ha espresso entusiasmo per la nuova tappa della sua carriera, senza però dimenticare il passato blaugrana. Attraverso i social, ha voluto rivolgere un lungo messaggio di saluto al club che lo ha formato e ai suoi tifosi: "Sono arrivato a La Masia all'età di quattordici anni, sognando di indossare un giorno la maglia della prima squadra del Barça. Dopo quasi quattro stagioni indimenticabili, ora devo prendere una delle decisioni più difficili della mia vita: dire addio al club che è stata la mia casa negli ultimi anni.

"Anche se oggi sto prendendo una strada diversa, continuerò a sostenervi e incoraggiarvi come uno di voi, ovunque io sia. Il Barça e La Masia non solo hanno fatto parte del mio viaggio, ma vivranno in me per sempre. Grazie di tutto", le parole scritte da Dro Fernandez in un post pubblicato su Instagram.