Ufficiale Lo Zenit torna ad acquistare in Brasile: oltre 20 milioni al Bragantino per Jhon Jhon

Lo Zenit San Pietroburgo ha ufficializzato l’arrivo di Jhonatan dos Santos Rosa, detto Jhon Jhon. Il club russo ha trovato l’accordo con il Bragantino per il trasferimento del trequartista brasiliano, che ha firmato un contratto di lunga durata, valido fino al termine della stagione 2030/31. È costato oltre 20 milioni.

Classe 2002, nato il 9 settembre a Vitória, Jhon Jhon è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Londrina, club delle serie minori brasiliane con cui ha esordito in prima squadra nel 2021. Le sue qualità non sono passate inosservate e lo hanno portato rapidamente all’attenzione del Palmeiras, dove ha militato sia nelle giovanili sia nella squadra maggiore. Nonostante il talento, però, al Verdão non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile da titolare.

La svolta è arrivata nell’estate del 2024 con il passaggio al Red Bull Bragantino, club in cui Jhon Jhon ha finalmente trovato continuità e fiducia. L’impatto è stato immediato: gol all’esordio in Brasileirão e una stagione chiusa con 10 reti e 7 assist, numeri che lo hanno consacrato come uno dei profili più interessanti del campionato. Ottimo anche l’inizio del 2026, con tre gol in due partite nel campionato paulista, a conferma di una crescita costante. Centrocampista offensivo dinamico, tecnico e con un buon feeling con il gol, Jhon Jhon rappresenta un investimento importante per lo Zenit, che punta su di lui per rafforzare il reparto creativo nel medio-lungo periodo.