Mourinho rivela: "Quando ho fatto l'ultimo cambio pensavo che il 3-2 fosse sufficiente"

Il Benfica ha strappato una qualificazione clamorosa ai playoff di Champions League al termine di una notte folle, battendo il Real Madrid 4-2 grazie a un gol arrivato letteralmente all’ultima azione. A rendere la serata ancora più surreale è stato il protagonista inatteso: Anatoliy Trubin, portiere dei lusitani, salito in area e decisivo con un colpo di testa che ha riscritto classifica e destini europei, spedendo avanti i portoghesi ed eliminando l’Olympique Marsiglia.

Una rete che nessuno, a Lisbona, sembrava attendersi come determinante. Nemmeno José Mourinho. Il tecnico del Benfica ha ammesso candidamente di non essere consapevole, in quel momento, che la sua squadra avesse ancora bisogno di segnare per qualificarsi. "Quando ho fatto l’ultimo cambio pensavo che il 3-2 fosse sufficiente», ha spiegato dopo la gara. «Poi mi hanno detto che serviva un altro gol, ma non potevo più intervenire".

E in effetti, pochi istanti prima del corner decisivo, alcuni giocatori del Benfica stavano persino perdendo tempo, convinti di avere già il pass per il turno successivo. Poi la palla ferma, Trubin che avanza - forte dei suoi quasi due metri - e il colpo di testa che fa esplodere lo stadio sotto la pioggia. Per Mourinho è stato "un gol storico", arrivato in una sfida dal sapore antico contro il Real Madrid, due club che hanno scritto pagine leggendarie del calcio europeo. Una vittoria di prestigio, oltre che pesantissima per la classifica.