Lookman sfida l'Algeria, in campo anche Salah: il programma di oggi in Coppa d'Africa

La Coppa d'Africa entra sempre più nel vivo, chiudendo oggi il quadro dei quarti di finale. Si parte alle ore 17.00, con Algeria-Nigeria. La formazione guidata dai bomber Lookman e Osimhen, entrambi a quota 3 gol, va dunque a sfidare le 'volpi del deserto' (reduci da un ottavo di finale decisamente complicato contro la Repubblica Democratica del Congo, risolto solo nei tempi supplementari). Altro incontro tra due big del calcio africano alle 20.00, ovvero Egitto-Costa d'Avorio. Salah e compagni partono con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare gli elefanti ivoriani.

In palio gli ultimi due posti a disposizione per la top 4 della manifestazione, di cui fanno già parte Senegal e Marocco. I 'leoni della Teranga' hanno battuto il Mali con un risicato 1-0, grazie alla rete di Ndiaye. I padroni di casa, invece, guidati da un sontuoso Brahim Diaz, si sono aggiudicati il match contro il Camerun con il punteggio di 2-0. Di seguito il programma completo di questo turno della competizione continentale africana, che proseguirà poi il 14 gennaio con le due semifinali e tra i il 17 e il 18 con le finali che decreteranno le prime 4 posizioni:

Il programma dei quarti di finale

Venerdì 9 gennaio

Ore 17.00: Mali-Senegal 0-1 (27' Ndiaye)

Ore 20.00: Camerun-Marocco 0-2 (26' B.Diaz, 74' Saibari)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.00: Algeria-Nigeria

Ore 20.00: Egitto-Costa d'Avorio