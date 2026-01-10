Algeria-Nigeria, Belghali sfida Lookman: obiettivo semifinale di Coppa d'Africa. Le formazioni

Tocca ad Algeria e Nigeria in Coppa d'Africa. Alle 17 il calcio d'inizio della sfida fra due delle squadre considerate come potenziali contendenti della Coppa d'Africa, dopo che Senegal e Marocco si sono già conquistate (battendo rispettivamente il Mali 0-1 ed il Camerun 0-2) un posto nelle semifinali.

Nell'Algeria è titolarissimo il terzino destro del Verona, Rafik Belghali, nel 4-3-3 di Petkovic. Fra le fila della Nigeria invece parte ancora dal primo minuto l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman. Solo panchina per i centrocampisti di Pisa e Lazio, Ebenezer Akinsanmiro e Fisayo Dele-Bashiru.

Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà, il prossimo 14 gennaio, i padroni di casa del Marocco. Il Senegal invece se la vedrà con la vincente della sfida che si giocherà stasera fra Egitto e Costa d'Avorio.

Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare con le scelte dei due commissari tecnici.

Le formazioni ufficiali di Algeria-Nigeria

Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Allenatore: Vladimir Petkovic.

Nigeria (4-3-1-2): Nwaball; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Allenatore: Cyriel Desser.

Il programma dei quarti di finale

Venerdì 9 gennaio

Ore 17.00: Mali-Senegal 0-1 (27' Ndiaye)

Ore 20.00: Camerun-Marocco 0-2 (26' B.Diaz, 74' Saibari)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.00: Algeria-Nigeria

Ore 20.00: Egitto-Costa d'Avorio