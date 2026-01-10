Algeria-Nigeria, Belghali sfida Lookman: obiettivo semifinale di Coppa d'Africa. Le formazioni
Tocca ad Algeria e Nigeria in Coppa d'Africa. Alle 17 il calcio d'inizio della sfida fra due delle squadre considerate come potenziali contendenti della Coppa d'Africa, dopo che Senegal e Marocco si sono già conquistate (battendo rispettivamente il Mali 0-1 ed il Camerun 0-2) un posto nelle semifinali.
Nell'Algeria è titolarissimo il terzino destro del Verona, Rafik Belghali, nel 4-3-3 di Petkovic. Fra le fila della Nigeria invece parte ancora dal primo minuto l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman. Solo panchina per i centrocampisti di Pisa e Lazio, Ebenezer Akinsanmiro e Fisayo Dele-Bashiru.
Ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà, il prossimo 14 gennaio, i padroni di casa del Marocco. Il Senegal invece se la vedrà con la vincente della sfida che si giocherà stasera fra Egitto e Costa d'Avorio.
Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida che sta per iniziare con le scelte dei due commissari tecnici.
Le formazioni ufficiali di Algeria-Nigeria
Algeria (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Zerrouki, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Allenatore: Vladimir Petkovic.
Nigeria (4-3-1-2): Nwaball; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Allenatore: Cyriel Desser.
Il programma dei quarti di finale
Venerdì 9 gennaio
Ore 17.00: Mali-Senegal 0-1 (27' Ndiaye)
Ore 20.00: Camerun-Marocco 0-2 (26' B.Diaz, 74' Saibari)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.00: Algeria-Nigeria
Ore 20.00: Egitto-Costa d'Avorio