Niente scatto per Tonali: solo 0-0 fra Newcastle e Wolverhampton, la situazione in Premier
Pareggio a reti bianche fra il Wolverhampton ed il Newcastle nel match giocato in Premier League alle 15, che ha aperto la domenica del calcio inglese. A Sandro Tonali e compagni dunque non riesce lo scatto che avrebbe potuto permettere loro di fare un bel balzo nell'alta classifica superando nuovamente il Chelsea: i Magpies restano invece al nono posto, a quota 33 punti.
I Wolves - con l'ex Verona Tchatchoua di nuovo titolare - d'altra parte smuovono quantomeno una classifica drammatica, che li ha visti raccogliere appena 8 punti nelle prime 22 gare di campionato. Vediamo di seguito i risultati delle gare della 22esima giornata di Premier League con la classifica aggiornata.
Questo il programma della 22 giornata di Premier League
Sabato 17 gennaio
Manchester United - Manchester City 2-0
Chelsea- Brentford 2-0
Leeds - Fulham 1-0
Liverpool - Burnley 1-1
Sunderland - Crystal Palace 2-1
Tottenham - West Ham 1-2
Nottingham Forest - Arsenal 0-0
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton - Newcastle 0-0
Aston Villa - Everton ore 17:30
Lunedi 19 gennaio
Brighton - Bournemouth ore 21:00
Questa la classifica di Premier League
1. Arsenal — 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City — 43 (22)
3. Aston Villa — 43 (21)
4. Liverpool — 36 (22)
5. Manchester United — 35 (22)
6. Chelsea — 34 (22)
7. Brentford — 33 (22)
8. Sunderland — 33 (22)
9. Newcastle — 33 (22)
10. Fulham — 31 (22)
11. Brighton & Hove Albion — 29 (21)
12. Everton — 29 (21)
13. Crystal Palace — 28 (22)
14. Tottenham — 27 (22)
15. AFC Bournemouth — 26 (21)
16. Leeds — 25 (22)
17. Nottingham Forest — 22 (22)
18. West Ham — 17 (22)
19. Burnley — 14 (22)
20. Wolverhampton — 8 (22)