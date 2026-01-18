Arsenal e City stop, l'Emery si rifà sotto? Ostacolo Grealish, le formazioni di Aston Villa-Everton
Dopo la doppia frenata di Arsenal (pareggio per 0-0 contro il Nottingham Forest) e Manchester City (sconfitto 2-0 nel derby dallo United) tocca all'Aston Villa provare a rendere ancora più entusiasmante la lotta per il titolo nella Premier League inglese. La squadra di Unai Emery se la vedrà alle 17.0 contro l'Everton.
In caso di successo l'Aston Villa scavalcherebbe il Manchester City al secondo posto, portandosi a -4 dall'Arsenal. Vediamo di seguito le scelte ufficiali di formazione da parte di Unai Emery e David Moyes.
Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Everton
Aston Villa: Martinez, Cash, Jonsa, McGinn, Tielemans, Buendia, Watkins, Pau, Maatsen, Bogarde, Rogers.
A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Digne, Garcia, Gussand, Hemmings. Allenatore: Unai Emery.
Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, McNeil, Barry, O'Brien, Mykolenko, Grealish, Rohl, Garner, Armstrong
A disposizione: Travers, King, Beto, Dibling, Coleman, Aznou, Welch, Campbell. Allenatore: David Moyes.
Questo il programma della 22 giornata di Premier League
Sabato 17 gennaio
Manchester United - Manchester City 2-0
Chelsea- Brentford 2-0
Leeds - Fulham 1-0
Liverpool - Burnley 1-1
Sunderland - Crystal Palace 2-1
Tottenham - West Ham 1-2
Nottingham Forest - Arsenal 0-0
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton - Newcastle ore 15.00
Aston Villa - Everton ore 17:30
Lunedi 19 gennaio
Brighton - Bournemouth ore 21:00
Questa la classifica di Premier League
1. Arsenal — 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City — 43 (22)
3. Aston Villa — 43 (21)
4. Liverpool — 36 (22)
5. Manchester United — 35 (22)
6. Chelsea — 34 (22)
7. Brentford — 33 (22)
8. Sunderland — 33 (22)
9. Newcastle — 32 (21)
10. Fulham — 31 (22)
11. Brighton & Hove Albion — 29 (21)
12. Everton — 29 (21)
13. Crystal Palace — 28 (22)
14. Tottenham — 27 (22)
15. AFC Bournemouth — 26 (21)
16. Leeds — 25 (22)
17. Nottingham Forest — 22 (22)
18. West Ham — 17 (22)
19. Burnley — 14 (22)
20. Wolverhampton — 7 (21)