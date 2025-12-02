Fulham, Silva preannuncia movimenti a gennaio: "Il ko di Muniz ha cambiato gli scenari"

Marco Silva non si nasconde: il Fulham avrà bisogno di muoversi con decisione nella finestra di gennaio. Il tecnico portoghese, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato come gli ultimi mesi abbiano cambiato radicalmente le necessità della squadra, rendendo indispensabile un piano operativo rapido e mirato. "Non voglio dare numeri, ma questi tre o quattro mesi hanno creato per noi uno scenario diverso", ha dichiarato.

In estate i Cottagers hanno dovuto rinunciare a operazioni programmate, complice la partenza dell’ex colonna Andreas Pereira negli ultimi giorni di mercato. L’arrivo di Josh King ha dato solidità al centrocampo, ma Silva ha ammesso che il club aveva tentato fino all’ultimo di intraprendere una direzione differente, senza riuscirci. Ora, però, le priorità sono chiare.

Il tecnico ha posto l’accento su due situazioni delicate: il futuro di Antonee Robinson, che potrebbe rappresentare un “acquisto interno” di grande valore nella seconda metà di stagione, e soprattutto l’infortunio di Rodrigo Muniz, che ha aperto un vuoto importante nel reparto offensivo. "L’assenza di Rodrigo crea una situazione completamente diversa in una posizione molto difficile per noi", ha sottolineato Silva.

Per questo l’obiettivo è intervenire presto e bene: "Stiamo lavorando insieme, io, lo staff e il board, per capire se possiamo muoverci rapidamente nei primi giorni del mese".