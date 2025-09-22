Ufficiale Mario Fernandes dice basta, stavolta definitivamente: il difensore annuncia il ritiro

Mario Fernandes ha deciso di mettere fine alla sua carriera. A 35 anni, l’ex terzino destro della nazionale russa e del CSKA Mosca ha annunciato ufficialmente il ritiro, spiegando di non riuscire più a reggere i ritmi del calcio professionistico dopo un grave infortunio che lo aveva costretto a un lungo stop e a un intervento chirurgico. "Il mio corpo non è più adatto ai ritmi del calcio di oggi", ha dichiarato a Sports Express.

L’ultima esperienza del brasiliano naturalizzato russo è stata con lo Zenit San Pietroburgo, lasciato nell’estate del 2024. In precedenza aveva indossato anche le maglie di Internacional e Gremio, club in cui era cresciuto, prima di costruire la parte più significativa della sua carriera in Russia. Arrivato al CSKA nel 2012, Fernandes è rimasto per dieci stagioni diventando uno dei simboli del club e guadagnandosi la convocazione con la nazionale russa dopo la naturalizzazione, avvenuta nel 2016. Con la maglia della Russia ha disputato 33 partite (più una con il Brasile), segnando cinque gol: indimenticabile la rete nei quarti di finale del Mondiale 2018 contro la Croazia, seguita poi dal rigore fallito nella lotteria che eliminò la squadra.

Il percorso di Fernandes è stato segnato da momenti controversi, come i periodi lontani dai campi (aveva annunciato il ritiro a luglio 2022, salvo tornare in campo a gennaio 2023) o i rapporti tesi con alcuni allenatori, ma resterà comunque una figura iconica del calcio russo dell’ultimo decennio.