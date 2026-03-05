Luis Enrique: "Facile criticare il PSG: è un grande club. Ma per gli avversari siamo un incubo"

Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Monaco, l’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha elogiato pubblicamente Warren Zaïre-Emery, protagonista di un ritorno in grande stile nelle ultime settimane. Il giovane centrocampista parigino ha ritrovato spazio e continuità anche grazie alla sua versatilità. Con l’assenza di Achraf Hakimi, tra infortunio e l'impegno in Coppa d’Africa 2025, Zaïre-Emery è stato spesso schierato da terzino destro, ruolo in cui ha convinto pienamente lo staff tecnico.

Luis Enrique non ha risparmiato parole di apprezzamento: "Si è parlato spesso di lui, ma rappresenta davvero cosa significa essere un titi (prodotto del settore giovanile del PSG, ndr). Non solo per ciò che fa in campo, ma anche per il modo in cui si comporta nella vita di tutti i giorni. È un privilegio avere un giocatore come lui". Il tecnico spagnolo ha sottolineato soprattutto la polivalenza del classe 2006: "Può giocare ovunque. Ha qualità individuali, tecniche e fisiche. È un vero piacere allenarlo. Gli manca solo di venire in conferenza stampa: se volete posso anche metterlo al mio posto".

Durante la conferenza stampa a Poissy, l’allenatore ha parlato anche dello stato di forma della squadra, respingendo le critiche su un possibile calo atletico. "Siamo in un’ottima condizione fisica. Il nostro livello senza palla è incredibile. Si parla molto dell’aspetto fisico, ma per me la componente mentale è ancora più importante". L'ex di Roma e Barcellona ha poi ricordato che il PSG resta in una posizione ideale: qualificato in UEFA Champions League e leader in campionato. "È facile criticare il PSG perché siamo un grande club, ma chiedete agli avversari: quando affrontano le nostre qualità individuali e collettive, per loro è un incubo".