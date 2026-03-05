Arsenal-Man City, è partito il rush finale. Calendari a confronto, ad aprile scontro diretto
Dieci giornate alla fine, corsa al titolo di campione d'Inghilterra. Due squadre a contendersi la Premier League: chi raccoglierà il testimone del Liverpool, fra Arsenal e Manchester City? Entrambe le squadre, oltre agli impegni di campionato, sono ancora in corsa in Champions League, FA Cup e Coppa di Lega. Proprio in quest'ultima competizione si sfideranno in finale il 22 marzo a Wembley. Limitandoci al solo campionato, mettiamo i due calendari a confronto:
ARSENAL
14 marzo, Arsenal - Everton (8°)
11 aprile, Arsenal - Bournemouth (9°)
19 aprile, Manchester City (2°) - Arsenal
25 aprile, Arsenal - Newcastle (12°)
2 maggio, Arsenal - Fulham (10°)
9 maggio, West Ham (18°) - Arsenal
17 maggio, Arsenal - Burnley (19°)
24 maggio, Crystal Palace (14°) - Arsenal
MANCHESTER CITY
14 marzo, West Ham (18°) - Manchester City
12 aprile, Chelsea (5°) - Manchester City
19 aprile, Manchester City - Arsenal (1°)
26 aprile, Burnley (19°) - Manchester City
2 maggio, Everton (8°) - Manchester City
9 maggio, Manchester City - Brentford (7°)
17 maggio, Bournemouth (9°) - Manchester City
24 maggio, Manchester City - Aston Villa (4°)
data da destinarsi, Manchester City - Crystal Palace (14°)
CLASSIFICA
1. Arsenal 67 punti
2. Manchester City 60
3. Manchester United 51
4. Aston Villa 51
5. Chelsea 48
6. Liverpool 48
7. Brentford 44
8. Everton 43
9. Fulham 40
10. Bournemouth 40
11. Sunderland 40
12. Newcastle 39
13. Brighton 37
14. Crystal Palace 35
15. Leeds 31
16. Tottenham 29
17. Nottingham Forest 28
18. West Ham 28
19. Burnley 19
20. Wolverhampton 16