Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Medina va a giocare in Arabia Saudita: dallo Spartak si trasferisce al Damac FC

Medina va a giocare in Arabia Saudita: dallo Spartak si trasferisce al Damac FCTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:26Calcio estero
di Paolo Lora Lamia

Jesus Medina, ala destra dello Spartak Mosca, sceglie la Sudi Pro League e firma per il Damac FC. Di seguito il comunicato ufficiale del club saudita: "La dirigenza del Damac Club ha completato l'ingaggio del giocatore paraguaiano Jesus Medina (28 anni) dal club russo Spartak Mosca.

Medina gioca come ala destra e in passato ha rappresentato il suo nativo Paraguay. La sua esperienza professionale nei campionati europei, oltre alle sue notevoli capacità tecniche, lo rendono un prezioso elemento per la prima squadra di calcio. La dirigenza del Damac Club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti alla dirigenza dello Spartak Mosca per l'elevata professionalità dimostrata nel portare a termine l'affare, augurando loro un successo continuo.

La dirigenza del club conferma che questo accordo rientra nella strategia volta a rafforzare la squadra con giocatori capaci di elevarne il livello di rendimento e di soddisfare le aspirazioni dei tifosi dei Knights of the South per la stagione sportiva 2025-2026".

Articoli correlati
UFFICIALE: Dopo il titolo in MLS, Medina vola in Russia. E' del CSKA Mosca UFFICIALE: Dopo il titolo in MLS, Medina vola in Russia. E' del CSKA Mosca
Altre notizie Calcio estero
Medina va a giocare in Arabia Saudita: dallo Spartak si trasferisce al Damac FC UfficialeMedina va a giocare in Arabia Saudita: dallo Spartak si trasferisce al Damac FC
Inghilterra, l'ex Upson: "Partita poco entusiasmante, ma non è certo colpa di Tuchel"... Inghilterra, l'ex Upson: "Partita poco entusiasmante, ma non è certo colpa di Tuchel"
Nuovo arrivo in casa Leicester: per la porta preso lo svincolato, ed ex Betis, Vieites... UfficialeNuovo arrivo in casa Leicester: per la porta preso lo svincolato, ed ex Betis, Vieites
Inghilterra, Tuchel: "Buona prestazione, ho tanto da imparare sul calcio della Nazionali"... Inghilterra, Tuchel: "Buona prestazione, ho tanto da imparare sul calcio della Nazionali"
Flop Germania, Nagelsmann prepara la rivoluzione: "Cambieremo un po' di giocatori"... Flop Germania, Nagelsmann prepara la rivoluzione: "Cambieremo un po' di giocatori"
Arsenal, perdita di rilievo per Arteta: l'infortunio di Saliba è più grave del previsto... Arsenal, perdita di rilievo per Arteta: l'infortunio di Saliba è più grave del previsto
Francia, Deschamps replica al PSG: "Se ha giocato è perché stava bene, non l'avrei... Francia, Deschamps replica al PSG: "Se ha giocato è perché stava bene, non l'avrei rischiato"
Barcellona, Thiago Alcantara sta per tornare: periodo di prova positivo, ha convinto... Barcellona, Thiago Alcantara sta per tornare: periodo di prova positivo, ha convinto Flick
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Nazionale di Tafazzi: basta farci del male da soli. Anche senza grandi campioni i giocatori buoni ci sono. Serve energia positiva, Gattuso lo dimostra
Le più lette
1 Bucciantini critica il mercato: "Offerti contratti a giocatori che anni fa sarebbero finiti in Cina"
2 Assane Diao, fuori per cinque settimane. Valutato 75 milioni di euro dal Como
3 Nkunku dice una amara verità. Ma la sensazione é che sia solo momentanea
4 Akpa-Akpro firma un annuale con l'Hellas Verona: la lista di coloro che restano svincolati
5 Nazionale di Tafazzi: basta farci del male da soli. Anche senza grandi campioni i giocatori buoni ci sono. Serve energia positiva, Gattuso lo dimostra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Segna sempre Vlahovic, anche con la Serbia. E David è sicuro: "Possiamo giocare insieme"
Immagine top news n.1 Nkunku: "Scegliere il Milan è stato facile. Al momento non sono al top, ma starò meglio"
Immagine top news n.2 Dumfries: "All'Inter mi trovo a mio agio ma farei bene anche in Premier. Sarei interessato"
Immagine top news n.3 Napoli, per Hojlund clausola rescissoria da 85 milioni, ma sarà valida dal 2027
Immagine top news n.4 Lautaro smentisce: "Con Calhanoglu solo un malinteso, le mie affermazioni non erano per lui"
Immagine top news n.5 Hellas Verona, un centrocampista per Zanetti: contratto annuale per Akpa-Akpro
Immagine top news n.6 Juventus, l'obiettivo di David: "Proverò a segnare il più possibile, sarei felice con 25 gol"
Immagine top news n.7 Milan, Leao pronto a tornare e si candida come 9: Nkunku in forma, Gimenez cerca riscatto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.2 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.3 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.4 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'allenatore del Galatasaray: "Volevamo Calhanoglu, ma l'Inter non era disposta venderlo"
Immagine news Serie A n.2 Mariani sul Torino: “Non sapere ancora che modulo si deve adottare è un grande problema”
Immagine news Serie A n.3 Mașini: "Volevo il Genoa. Ora vivo un sogno e lavoro al massimo per tenerlo vivo"
Immagine news Serie A n.4 Adli dal Milan all'Al Shabab, ci siamo quasi. Pronto contratto triennale da 6 milioni l'anno
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri può essere decisivo per l'arrivo di Insigne: le due opzioni per il tesseramento
Immagine news Serie A n.6 Il prof Bava: "Inter e Milan hanno messo il bilancio prima della competitività, la Juventus no"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Cissè: "Spero di fare il meglio possibile. La squadra viene prima di tutto"
Immagine news Serie B n.2 Samp, rebus portiere per il Cesena: Ghidotti o Coucke? Si torna a parlare di Cragno
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Alberto Gerbo si ritira: entra a far parte dello staff dirigenziale
Immagine news Serie B n.4 Caso Ceresoli, Atalanta e Catanzaro al CONI: disputa sulla valorizzazione da 100mila euro
Immagine news Serie B n.5 Marino su Pafundi alla Samp: "Talento incommensurabile. In B può fare la differenza"
Immagine news Serie B n.6 Castrovilli: "Tornato a Bari perché questa è la mia gente. In passato ho pensato di smettere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Varone: "Normale che ci sia competizione, l'Arechi fa venire i brividi"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Valente predica cautela: "Non è scontato ottenere punti contro la Dolomiti"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, Zanini: "Il mercato estivo è chiuso, ora si comincia per davvero"
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "Partita positiva, affrontato una Juve che sa difendersi molto bene"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Rossi: "La partita è stata decisa dagli episodi, vedo lo spirito e la voglia di lottare"
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Formisano: "VAR a chiamata? Dobbiamo capire meglio in quali situazioni usarlo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, continua la seconda giornata: spicca Juventus-Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter W., Piovani: "Le ragazze gettano sempre il cuore oltre l'ostacolo. Tre punti meritati"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter W., Polli: "Felice per la vittoria e la centesima presenza, vogliamo andare avanti ovunque"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women’s Cup, l’Inter stende la Fiorentina: finisce 3-1 all’Arena Civica
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Fatto fatica oggi ma sono soddisfatto delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: accettiamo il verdetto del campo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso