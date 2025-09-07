Medina va a giocare in Arabia Saudita: dallo Spartak si trasferisce al Damac FC
Jesus Medina, ala destra dello Spartak Mosca, sceglie la Sudi Pro League e firma per il Damac FC. Di seguito il comunicato ufficiale del club saudita: "La dirigenza del Damac Club ha completato l'ingaggio del giocatore paraguaiano Jesus Medina (28 anni) dal club russo Spartak Mosca.
Medina gioca come ala destra e in passato ha rappresentato il suo nativo Paraguay. La sua esperienza professionale nei campionati europei, oltre alle sue notevoli capacità tecniche, lo rendono un prezioso elemento per la prima squadra di calcio. La dirigenza del Damac Club esprime i suoi più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti alla dirigenza dello Spartak Mosca per l'elevata professionalità dimostrata nel portare a termine l'affare, augurando loro un successo continuo.
La dirigenza del club conferma che questo accordo rientra nella strategia volta a rafforzare la squadra con giocatori capaci di elevarne il livello di rendimento e di soddisfare le aspirazioni dei tifosi dei Knights of the South per la stagione sportiva 2025-2026".