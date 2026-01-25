Messi tatuato sulla gamba, lacrime per la maglia: "È il mio idolo. Va incorniciata a casa"

Un brutto crollo dell'Inter Miami alla prima apparizione del 2026. Sconfitta pesante, per 3-0 contro l’Alianza Lima, nel contesto della Noche Blanquiazul, una partita in cui Lionel Messi è sceso in campo titolare e ha regalato un momento emozionante ad Alan Cantero. L'attaccante argentino, connazionale ma avversario, è infatti scoppiato in lacrime per essere riuscito a scambiare la maglia con la Pulga.

Una scena toccante che è diventata rapidamente virale sui social network. Il motivo è carico di emozioni, visto che Cantero ha Messi tatuato sulla gamba - nell'atto di baciare la Coppa del Mondo 2022 prima di sollevarla in cielo - e ha avuto un solo sogno nella sua vita: incontrare il suo idolo. Al termine della partita ha ottenuto la tanto desiderata maglia del 38enne rosarino a seguito di un abbraccio molto sentito tra i due. Dopo il match, l'attaccante 27enne dell'Alianza Lima era visibilmente emozionato.

Alan Cantero, delantero del Alianza Lima, tiene a Messi tatuado en la pierna. El argentino no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas después de que su héroe, Messi, le regalara su camiseta en Perú. 👕❤️ (vía @ClubALoficial) pic.twitter.com/BdOYyZVDG4 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 25, 2026

"Leo è il mio idolo, è stata la mia ispirazione fin da bambino per essere dove sono oggi. Lui mi ha ispirato", ha esordito ai microfoni di Latina Deportes. "Quindi per me è un orgoglio chiedergli la maglia. Sono davvero molto emozionato. La maglia andrà incorniciata a casa". E ha aggiunto: "Quando è finita la partita l’ho salutato, era qualcosa che desideravo tantissimo. Provo una felicità immensa per averlo potuto salutare. È un orgoglio aver condiviso oggi (ieri, ndr) lo stesso campo. Si nota l’umiltà che ha e la disponibilità verso tutti i ragazzi. Sto realizzando un sogno", ha concluso il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Velez.