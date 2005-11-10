LaLiga, 0-0 tra Valencia e Athletic: Aguirre ancora senza vittorie, secondo pari di fila per Terzic

Il Valencia resta imbattuto dall'arrivo del nuovo allenatore Javier Aguirre, ma non riesce ancora a conquistare una vittoria. Al Mestalla, la sfida contro l'Athletic Bilbao termina 0-0, con entrambe le squadre incapaci di trovare la via del gol. Per i baschi guidati da Edin Terzić si tratta del secondo pareggio consecutivo a reti inviolate.

Poche occasioni e ritmi contenuti

Il Valencia parte con determinazione, cercando di mettere subito sotto pressione gli avversari nella prima gara casalinga della gestione Aguirre. La squadra, però, non riesce a trasformare l'intensità iniziale in occasioni concrete. Dopo aver superato le difficoltà dei primi minuti, anche l'Athletic fatica a costruire azioni pericolose, rendendosi protagonista soprattutto con una conclusione deviata di Johaneko Louis-Jean. Il rendimento offensivo delle due formazioni aveva già suggerito una partita complicata: nelle prime sette giornate di campionato, Valencia e Athletic avevano segnato complessivamente appena 13 gol. La gara prosegue senza grandi emozioni. Iñaki Williams spreca una buona opportunità per la squadra basca, mentre José Gayà non riesce a sfruttare una situazione favorevole per servire Hugo Duro. Nel finale del primo tempo, Louis-Jean calcia di poco a lato e l'attaccante del Valencia non inquadra la porta con un colpo di testa. Al 44', Dimitrievski deve infine intervenire sul tentativo ravvicinato di Williams, deviando il pallone in calcio d'angolo. È l'occasione più significativa di una prima frazione che si chiude senza reti.

Il programma della nona giornata

Venerdì 16 ottobre

Deportivo La Coruña - Levante 1-1

Sabato 17 ottobre

Espanyol - Atletico Madrid 0-1

Villarreal - Elche 0-0

Betis - Barcellona 2-5

Valencia - Athletic Bilbao

Domenica 18 ottobre

Osasuna - Racing Santander

Celta Vigo - Alavés

Malaga - Real Sociedad

Real Madrid - Siviglia

Lunedì 19 ottobre

Getafe - Rayo Vallecano

CLASSIFICA

1. Barcellona 27

2. Atletico Madrid 22

3. Betis 19

4. Real Madrid 18

5. Siviglia 14

6. Real Sociedad 13

7. Alavés 11

8. Deportivo La Coruña 11

9. Celta Vigo 8

10. Villarreal 9

11. Athletic Bilbao 8

12. Espanyol 8

13. Rayo Vallecano 8

14. Getafe 8

15. Racing Santander 8

16. Osasuna 8

17. Levante 7

18. Elche 7

19. Valencia 5

20. Malaga 4