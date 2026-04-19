Il PSG vuole ristabilire le distanze in vetta, Lione permettendo: il programma di Ligue 1

La 30^ giornata di Ligue 1 si conclude oggi, mandando in scena le ultime 5 partite. Spicca PSG-Lione, con la formazione di Luis Enrique che vuole tornare a +4 sul Lens (che nell'anticipo del venerdì ha battuto il Tolosa). Non sarà facile, perché il Lione dal canto suo cerca punti utili in chiave Champions. Corsa all'Europa che riguarda anche Monaco e Rennes, impegnati contro Auxerre e Strasburgo. Metz-Paris FC e Nantes-Brest, infine, sono scontri diretti per la salvezza. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Il programma della 30^ giornata in Ligue 1

Lens-Tolosa 3-2

Sabato 18 aprile

Lorient-Marsiglia 2-0

Angers-Le Havre 1-1

Lille-Nizza 0-0

Domenica 19 aprile

Monaco-Auxerre

Metz-Paris FC

Nantes-Brest

Strasburgo-Rennes

PSG-Lione

La classifica aggiornata di Ligue 1

Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)

Lens 62 (29)

Lille 54 (30)

Marsiglia 52 (30)

Lione 51 (29)

Rennes 50 (29)

Monaco 49 (29)

Strasburgo 43 (28)

Lorient 41 (30)

Tolosa 37 (30)

Brest 36 (28)

Paris FC 35 (29)

Angers 34 (30)

Le Havre 30 (30)

Nizza 29 (30)

Auxerre 24 (29)

Nantes 19 (28)

Metz 15 (29)