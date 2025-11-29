Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina

Il Monaco ospita il PSG in una sfida che promette spettacolo al Louis II. I padroni di casa scenderanno in campo con un 3-4-1-2 aggressivo, affidandosi a Hradecky tra i pali, con Kehrer, Salisu e Teze in difesa. A centrocampo spazio a Vanderson, Camara, Golovin e Caio Henrique, mentre Akliouche agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Minamino e Balogun.

Dall’altra parte, Luis Enrique propone un 4-3-3 equilibrato: tra i pali Chevalier, davanti a lui Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho ed Hernandez. In mediana spazio a Neves, Vitinha e Ruiz, mentre il tridente offensivo vedrà Mayulu, Lee e Kvaratskhelia cercare di perforare la retroguardia monegasca.

Le assenze di Hakimi e Nuno Mendes per il PSG obbligano Luis Enrique a soluzioni alternative sulla fascia sinistra, mentre Lucas Hernandez avrà l’opportunità di riscattarsi, dopo l’episodio che lo ha visto espulso nell’ultimo match contro il Tottenham.

Monaco (3-4-1-2): Hradecky; Kehrer, Salisu, Teze; Vanderson, Camara, Golovin, Caio Henrique; Akliouche; Minamimo, Balogun.

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Mayulu, Lee, Kvaratskhelia.