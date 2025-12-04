Mondiale 2026, domani il sorteggio show a Washington. Rio Ferdinand: "Un onore condurlo"

Il sorteggio finale della Coppa del Mondo 2026 trasformerà Washington DC nell'epicentro dello sport mondiale domani - venerdì 5 dicembre - quando gli occhi del mondo saranno puntati sull'iconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts e sullo show che svelerà gli accoppiamenti della fase a gironi della primo Mondiale a 48 squadre.

La FIFA ha annunciato la straordinaria partecipazione di leggende dello sport e direttori d'orchestra di fama mondiale che accompagneranno i tifosi in questo emozionante evento. L'ex capitano dell'Inghilterra, Rio Ferdinand, uno dei difensori più celebri della sua generazione, condurrà il sorteggio: "Condurre questo storico sorteggio è un onore incredibile", ha dichiarato Ferdinand. "Da giocatore, ho vissuto per questi palcoscenici mondiali - ora sono onorato di ricoprire un ruolo diverso e speciale insieme a un cast incredibile per rivelare i 12 gironi di quattro squadre che tutto il mondo sta aspettando".

Sul palco ci sarà un cast straordinario di icone di diversi sport, dal football americano al basket, dal baseball all'hockey su ghiaccio, rendendo questa finale, ancora una volta, diversa da tutte le altre. Il sette volte campione del Super Bowl della National Football League (NFL), il quattro volte campione della Stanley Cup e membro della Hall of Fame della National Hockey League (NHL) Wayne Gretzky, il sette volte All-Star della Major League Baseball (MLB) Aaron Judge dei New York Yankees e il quattro volte campione della National Basketball Association (NBA) e membro della Hall of Fame Shaquille O'Neal fungeranno da assistenti al sorteggio, creando un ponte tra il mondo del calcio globale e gli sport più celebri del Nord America.