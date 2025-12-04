Ufficiale I gemelli Quintero alla corte dei Gunners: l'annuncio dell'Arsenal sul doppio colpo

Come anticipato, l'Arsenal ha completato in queste ore il doppio acquisto dei gemelli Edwin e Holger Quintero, annunciando poi l'accordo sul proprio sito ufficiale: "L'Arsenal Football Club ha raggiunto un accordo per l'acquisto dei fratelli gemelli Edwin e Holger Quintero dalla squadra ecuadoriana dell'Independiente del Valle. I due talenti sono attesi a Londra per unirsi al club nell'agosto 2027. I sedicenni, considerati di grande potenziale e cresciuti a Esmeraldas, in Ecuador, arriveranno al club al compimento dei 18 anni. Seguiranno le orme di Piero Hincapie, difensore dei Gunners nato nella stessa regione e anch'egli prodotto della rinomata Academy dell'Independiente del Valle.

Edwin e Holger sono riconosciuti come due dei giovani talenti più entusiasmanti del Sud America, avendo mostrato prestazioni costanti e impressionanti a livello giovanile sia con il club che con la Nazionale. Entrambi i giocatori hanno collezionato presenze con l'Ecuador a livello Under 17. Edwin: è mancino, veloce e un dribblatore abile. Opera come esterno destro, ama puntare gli avversari e possiede un vasto repertorio di giocate tecniche. Holger: è un centrocampista offensivo di piede destro, tecnicamente dotato, che lega il gioco grazie alla sua visione progressiva e possiede anche la capacità di superare gli avversari con rapidità.

L'Arsenal ha annunciato che collaborerà strettamente con l'Independiente del Valle per lo sviluppo e il benessere di Edwin e Holger fino al loro arrivo. Tutto il club si è detto entusiasta di accogliere i gemelli Quintero in futuro. Il trasferimento è subordinato al completamento delle procedure normative".