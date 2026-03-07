Diogo Jota dipinto con i petali dei fiori lasciati dai tifosi: l’arte che nasce dal dolore

Per la terza volta il Liverpool e il Wolverhampton si sono affrontati dalla scomparsa di Diogo Jota, doppio ex di entrambe le squadre scomparso tragicamente la scorsa estate in un incidente stradale in Portogallo. Nel match consumato ieri sera e trionfato per 3-1 dai Reds, è andato in scena un momento di commemorazione simbolico in onore del giocatore spento a 28 anni.

Le due tifoserie si sono unite al Molineaux in un raro momento di fratellanza nel calcio inglese. Jody Craddock, oggi apprezzato artista, ha utilizzato un inchiostro speciale per dare vita ad un'opera che ritraesse il giocatore da 200 presenze con i Wolves, ricavato dai tributi floreali lasciati dai tifosi per ricordare Jota. Con il Liverpool invece ha timbrato 182 di apparizioni.

Lavoro pubblicato ieri, prima dell'incontro del quinto turno di FA Cup tra i due club inglesi di Jota, con il colore ottenuto dai petali dei fiori esposti ai piedi della statua di Billy Wright dopo la tragedia, in onore dell'attaccante portoghese che non c'è più. "Questo è un memoriale per tutti e coinvolge i nostri tifosi, profondamente scossi dalla perdita di Diogo", ha dichiarato il direttore del club John Gough.

Remembering Diogo 💛 A memorial artwork created by Jody Craddock, painted with ink made out of the petals from floral tributes left by fans in memory of Diogo Jota, has been unveiled at Molineux. pic.twitter.com/aStwzk8pGt — Wolves (@Wolves) March 6, 2026

In varie zone dello stadio, invece, striscioni e cartelloni per ritrarre il volto di Jota. Anche sciarpe al collo dei sostenitori del Wolverhampton, con immancabili applausi a cascata da parte di entrambe le tifoserie. "Ti ricorderemo mentre cammini in campi dorati", invece il testo che accompagna l'opera d'arte di Craddock esposta in ricordo di DJ20.