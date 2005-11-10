Rashford verso l'addio al Manchester United: Ferim Lopez il favorito per la sostituzione

A gennaio la nuova esperienza al Manchester United di Marcus Rashford, rientrato dopo i prestiti ad Aston Villa e Barcellona, potrebbe concludersi nuovamente. Il classe ‘97 infatti non è contento del minutaggio ottenuto finora (appena otto presenze per un totale di 502 minuti in campo) e avrebbe aperto a un trasferimento per andare a cercare maggiore continuità altrove con il club inglese che non si opporrebbe non essendo del tutto soddisfatto del suo atteggiamento.

Fermin Lopez è il favorito per sostituirlo

Per questo i Red Devils si stanno guardando attorno alla ricerca di un valido sostituto in attacco che possa anche fare il salto di qualità nel reparto visti anche i tanti problemi fisici di cui soffre quel Benjamin Sesko arrivato dal RB Lipsia per oltre 75 milioni di euro e quest’anno in campo per appena 206 minuti nelle varie competizioni (due gol segnati in sei presenze totali). Il primo nome sulla lista, come riporta il Daily Mail è quello di Fermin Lopez del Barcellona: il classe 2003 è però un punto di forza del club catalano, dove ha già segnato sei reti in 13 presenze, che ha fissato il prezzo di un’eventuale cessione molto in alto. Per lo spagnolo servono almeno 70 milioni di euro con l’interesse di Chelsea e Paris Saint-Germain che potrebbe far lievitare ulteriormente la cifra.

Calvert-Lewin alternativa low cost

L’alternativa più a buon mercato, e certamente senza grande concorrenza, porta al nome di Dominic Calvert-Lewin, classe ‘97, in forza al Leeds dove ha già segnato cinque reti in 11 presenze nella varie competizioni.