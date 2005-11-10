Bayern Monaco, Kane 'stecca' alla prima da Pallone d'Oro: rigore fallito nel Klassiker

La prima uscita di Harry Kane dopo la vittoria del Pallone d’Oro 2026, assegnato nella sua Londra lunedì scorso, non è stata certo delle più memorabili. Anzi tutto il contrario.

Rigore del possibile ko fallito nel Klassiker

Il palcoscenico in cui l’inglese è sceso in campo era fra i migliori fra quelli possibili: il derby contro il Borussia Dortmund secondo in classifica seppur a pari punti con i bavaresi primi. Una di quelle gare che possono valere già la stagione seppur si sia solo a cavallo fra ottobre e novembre, per di più giocata in casa, in un Allianz Stadium pronto a esplodere per un gol del nuovo Pallone d’Oro. E l’occasione per segnare Kane l’avrebbe anche a inizio ripresa, sul punteggio di 1-0 per il Bayern: un calcio di rigore su cui il classe ‘93 va con la consueta sicurezza che però forse si rivela eccessiva visto che il pallone scagliato dal centravanti colpisce la traversa facendo sfumare così il possibile colpo del ko. Un errore pesante visto il 2-2 finale che ha impedito al Bayern di scappare via per una mini fuga.

L’accoglienza di Kane allo stadio

Prima del match l’inglese, primo Pallone d’Oro in carica a giocare in Bundesliga dal 1996 – quando il vincitore fu Matthias Sammer del Borussia Dortmund – era stato celebrato dal Bayern Monaco entrando prima del fischio d’inizio con il premio in mano da far ammirare ai 75mila presenti allo stadio, mentre sul terreno di gioco era presente un’enorme scritta ‘Winner’ a lettere dorate. L’accoglienza è stata però macchiata dai sonori fischi arrivati dal settore riservato ai tifosi ospiti. Un gesto di disappunto a cui l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen nel post gara ha risposto con ironia: "Dopo 45 anni, Harry ha finalmente vinto di nuovo il Pallone d'Oro per il Bayern. È la cosa più bella che possa capitare a un club. E ha ringraziato i tifosi per questo, compresi quelli del Dortmund".