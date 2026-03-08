Mourinho espulso in Benfica-Porto, litigio con l'arbitro e con lo staff di Farioli: la ricostruzione

Nel big match della 25esima giornata della Primeira Liga portoghese, Benfica e Porto hanno pareggiato 2-2, dopo che la squadra di Farioli era andata in doppio vantaggio. Il finale di gara è stato decisamente acceso ed ha portato a due rossi nel recupero: il primo nei confronti dell'ex tecnico di Inter e Roma, José Mourinho, il secondo per un suo difensore, Nicolas Otamendi.

Per quale motivo Mourinho è stato espulso? Dopo il gol del definitivo 2-2 di Barreiro, siglato all'88', Mou se l'è presa sia con l'arbitro Joao Pinho che con un membro dello staff tecnico del Porto di Farioli, ovvero Lucho Gonzalez. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, il tecnico di Setubal ha proseguito il suo diverbio con Lucho Gonzalez facendogli un gesto con le mani, che sembra significare "piccolo", probabilmente riferito alla sua persona.

Dopo questo risultato il Benfica rimane dunque a -7 dalla vetta occupata dal Porto ed a -3 dal secondo posto dello Sporting. Una grande rimonta per il Benfica ad evitare il peggio, ma anche un'occasione persa per poter accorciare su entrambe le rivali a 9 gare dal termine del campionato e con ancora tutti i giochi aperti per la vittoria del campionato.

Il risultato:

Benfica-Porto 2-2

10' Froholdt (P), 40' Pietuszewski (P), 69' Schjelderup (B), 88' Barreiro (B)