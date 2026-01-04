Natan sfida Gonzalo Garcia, Mastantuono out: Real Madrid-Betis, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Real Madrid-Betis Siviglia, gara valida per la 18a giornata di LaLiga. Le merengues devono rispondere al successo del Barcellona di ieri e Xabi Alonso - in assenza di Mbappé - punta tutto su Gonzalo Garcia (rivelazione del Mondiale per Club) da numero '9' con Rodrygo e Vinicius a completare l'attacco. Camavinga lascia Guler in panchina e Valverde si sacrifica nuovamente da laterale destro vista l'emergenza.

Nel Betis invece spiccano l'ex Milan Rodriguez laterale sinistro in compagnia di Natan centrale, che ha salutato il Napoli in estate per 9 milioni di trasferimento e subito si è calato nelle scelte primarie di mister Pellegrini.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Gonzalo.

A disposizione: Alaba, Carvajal, Ceballos, F.Garcia, Guler, Jimenez, Lunin, Mastantuono, Mendy, Mestre, Pitarch.

Allenatore: Xabi Alonso.

Betis Siviglia (4-3-3): Alvaro Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez; Densa, Fornals, Roca; Antony, Cucho Hernandez, Ruibal.

Allenatore: Pellegrini.

Questo il programma completo della 18^ giornata

Venerdì 2 gennaio

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 gennaio

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal 1-3

Espanyol - Barcellona 0-2

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante ore 14:00

Real Madrid - Real Betis ore 16:15

Alaves - Real Oviedo ore 18:30

Maiorca - Girona ore 18:30

Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona – 49 punti (19)

2. Real Madrid – 42 punti (18)

3. Villarreal – 38 punti (17)

4. Atlético Madrid – 37 punti (18)

5. Espanyol – 33 punti (18)

6. Betis – 28 punti (17)

7. Celta Vigo – 26 punti (18)

8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)

9. Elche – 22 punti (18)

10. Getafe – 21 punti (18)

11. Siviglia – 20 punti (17)

12. Osasuna – 19 punti (18)

13. Rayo Vallecano – 19 punti (18)

14. Mallorca – 18 punti (17)

15. Alavés – 18 punti (17)

16. Real Sociedad – 17 punti (17)

17. Valencia – 16 punti (18)

18. Girona – 15 punti (17)

19. Real Oviedo – 11 punti (17)

20. Levante – 10 punti (16)