Tra Man City e Chelsea gode l'Arsenal. Reijnders illude, i blues la pareggiano al 94'
Enzo Fernandez beffa il Manchester City al 94'. Il Chelsea, fresco di esonero di Enzo Maresca e col traghettatore Calum McFarlane in panchina, strappa un punto prezioso all'Etihad Stadium nella corsa alla Champions League. Non basta alla squadra di Pep Guardiola un'altra grande prova di Tijjani Reijnders, che aveva sbloccato la partita al 42' con un bel sinistro. Per l'olandese è la terza rete di fila considerando le partite giocate da titolare e in assoluto il quinto centro con la maglia del City. A godere maggiormente è l'Arsenal, che ora gode di un vantaggio di 6 lunghezze sui citizens e sull'Aston Villa.
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United 1-1
Everton - Brentford 2-4
Fulham - Liverpool 2-2
Newcastle United - Crystal Palace 2-0
Tottenham - Sunderland 1-1
Manchester City - Chelsea 1-1
CLASSIFICA
1. Arsenal 48
2. Manchester City 42
3. Aston Villa 42
4. Liverpool 34
5. Chelsea 31
6. Manchester United 31
7. Brentford 30
8. Sunderland 30
9. Newcastle 29
10. Brighton 28
11. Fulham 28
12. Everton 28
13. Tottenham 27
14. Crystal Palace 27
15. Bournemouth 23
16. Leeds 22
17. Nottingham Forest 18
18. West Ham 14
19. Burnley 12
20. Wolverhampton 6
MARCATORI
19 reti: Haaland (Manchester City)
14 reti: Igor Thiago (Brentford)
9 reti: Semenyo (Bournemouth)