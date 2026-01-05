Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chelsea, McFarlane loda la squadra: "Sono orgoglioso di come si sono comportati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:27
Michele Pavese

Il Chelsea esce dall’Etihad con un pareggio prezioso e meritato, e Calum McFarlane non nasconde l’orgoglio per la prestazione dei suoi. Alla guida dei Blues in una situazione tutt’altro che semplice, dopo l’addio di Enzo Maresca in settimana, l’allenatore dell’Under-21 ha saputo gestire una serata complicata contro un Manchester City reduce da otto vittorie consecutive in casa in campionato.

La missione si è fatta ancora più ardua a poche ore dal calcio d’inizio, quando Robert Sanchez e Wesley Fofana sono stati costretti a dare forfait. Nonostante lo svantaggio iniziale firmato da Tijjani Reijnders, il Chelsea non si è disunito e nella ripresa ha cambiato volto, trovando il pareggio nei secondi finali con Enzo Fernandez. "Sono davvero orgoglioso dei giocatori e di come si sono comportati, soprattutto nel secondo tempo", ha dichiarato McFarlane nel post-partita. "In certe situazioni i giovani possono crollare, invece sono stati eccezionali. Meritavamo almeno un punto, ma per quanto creato avremmo potuto anche vincere".

Il tecnico ha spiegato come il cambio tattico sia stato decisivo: "Nel primo tempo non ci aspettavamo che il City si schierasse in quel modo. Avevano tanto controllo e ritmo, e ci hanno costretti a difendere molto bassi. Non era la partita che volevamo". All’intervallo, però, la svolta: "Abbiamo deciso di andare più uomo contro uomo senza palla, di portare più pressione per spezzare il loro gioco". Fondamentale l’impatto dei singoli. "Andrey Santos è stato eccezionale, ha controllato il centrocampo. Il cambio di sistema e i subentrati ci hanno aiutato molto. Liam Delap ci ha dato una soluzione più diretta e ha tenuto occupati i centrali", ha aggiunto McFarlane.

Infine, l’elogio al carattere del gruppo: "La cosa più impressionante sono stati i giocatori. Sotto 1-0 all’Etihad, con problemi dell’ultimo minuto e tanti cambiamenti, hanno saputo reagire e mettere in pratica tutto. Questo dice tantissimo sulla mentalità che c’è in questo club". Un pareggio che vale molto più di un punto in classifica.

