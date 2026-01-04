Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Man City-Chelsea, formazioni ufficiali: con l'addio di Maresca, l'unico italiano è Donnarumma

Man City-Chelsea, formazioni ufficiali: con l'addio di Maresca, l'unico italiano è DonnarummaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 17:34Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, big match della 20ª giornata di Premier League:

La grande novità del Manchester City è il ritorno da titolare di Rodri dopo tre mesi. Rispetto all'ultima partita contro il Saunderland si rivede Tijjani Reijnders, così come Josko Gvardiol. I due sostituiscono Aké e Savinho.

Chelsea che ricordiamo è guidato dal traghettatore McFarlane, dopo la separazione ufficializzata il giorno di capodanno con Enzo Maresca. Blues che rinunciano in difesa a Fofana per malattia. Assente per infortunio il portiere Sanchez, che si aggiunge alle note assenze di Colwwell e Cucurella, oltre allo squalificato Caicedo.

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland. A disp. Trafford, Aké, Doku, Heskey, Khusanov, Lewis, McAidoo, Mfuni, Mukasa. All. Pep Guardiola.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Chalobah, Badiashile, Gusto; James, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro. A disp. Merrick, Slonina, Adarabioyo, Andrey Santos, Delap, Garnacho, Gittens, Guiu, Hato. All. Calum McFarlane.

Articoli correlati
Il Chelsea resta sempre un italian job? Farioli finisce nella lista di successori... Il Chelsea resta sempre un italian job? Farioli finisce nella lista di successori di Maresca
Una rottura totale con il Chelsea: Maresca ha rinunciato ad oltre 16 milioni pur... Una rottura totale con il Chelsea: Maresca ha rinunciato ad oltre 16 milioni pur di dimettersi
Il Chelsea non perdona: da Conte a Maresca, nessuno longevo come José Mourinho Il Chelsea non perdona: da Conte a Maresca, nessuno longevo come José Mourinho
Altre notizie Calcio estero
Premier League, pazzo Fulham-Liverpool: i reds avanti al 94' vengono ripresi al 97'... Premier League, pazzo Fulham-Liverpool: i reds avanti al 94' vengono ripresi al 97'
Real Madrid dilaga con i ragazzi della cantera. Primi tre gol ne LaLiga per Gonzalo... Real Madrid dilaga con i ragazzi della cantera. Primi tre gol ne LaLiga per Gonzalo Garcia
Lasciò l'Universidad de Chile per il Napoli. Edu Vargas torna a casa, 14 anni dopo... UfficialeLasciò l'Universidad de Chile per il Napoli. Edu Vargas torna a casa, 14 anni dopo
Man City-Chelsea, formazioni ufficiali: con l'addio di Maresca, l'unico italiano... Man City-Chelsea, formazioni ufficiali: con l'addio di Maresca, l'unico italiano è Donnarumma
Figuraccia Marsiglia, ko in casa alla prima dell'anno giocando in 9 per oltre mezz'ora... Figuraccia Marsiglia, ko in casa alla prima dell'anno giocando in 9 per oltre mezz'ora
Man Utd, Amorim tuona: "Qui per essere manager, non allenatore. Non intendo dimettermi"... Man Utd, Amorim tuona: "Qui per essere manager, non allenatore. Non intendo dimettermi"
Meteora in A, Arana lascia l'Atletico-MG facendo il pieno di titoli: va al Fluminense... UfficialeMeteora in A, Arana lascia l'Atletico-MG facendo il pieno di titoli: va al Fluminense
Figuraccia Siviglia, pesante ko interno col Levante che abbandona l'ultimo posto Figuraccia Siviglia, pesante ko interno col Levante che abbandona l'ultimo posto
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: Zielinski favorito, Castro sfida Lautaro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.2 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Un anno fa ho detto non tocchiamo tanto, poi è andato via Kvara..."
Immagine top news n.4 Lazio-Napoli 0-2, le pagelle: Politano una freccia, Spinazzola e Rrahmani in gol, male Noslin
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata. Conte a -1 da Allegri, la Lazio non risponde all'Atalanta
Immagine top news n.6 Il Napoli risponde al Milan: Spinazzola e Rrahmani piegano la Lazio, 2-0 e un finale elettrico
Immagine top news n.7 Napoli, Manna: "Lang non è in uscita, faremo qualcosa soltanto per migliorarci"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Vandeputte: "Gol nel finale fa male, ma rispetto al solito è mancata la prestazione"
Immagine news Serie A n.2 Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina respira e aspetta Paratici. Qualche giorno in più di attesa per annuncio e arrivo
Immagine news Serie A n.4 Juventus spaccata? David, rigore grottesco contro il Lecce: solo Yildiz lo ha consolato
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Insigne non è la priorità. Sarri: "Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli"
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis gioisce per il suo Napoli: "La striscia di Conte e della squadra continua, bravi!"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.2 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.3 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.4 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Immagine news Serie B n.5 Il Venezia sogna il ritorno di Dennis Johnsen: trattativa aperta ma complessa
Immagine news Serie B n.6 Cesena, idea Partipilo per l’attacco: primi contatti con il Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Non abbiamo fatto nulla di quanto preparato, oggi fa male"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, rallenta il Vicenza e ne approfitta il Brescia. Tonfo della Salernitana
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, ecco il rinforzo in attacco: dal Cerignola arriva Emmausso
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, tutto fatto per Racine Ba: il centrocampista arriva dal Siracusa, domani la firma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…