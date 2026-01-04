Man City-Chelsea, formazioni ufficiali: con l'addio di Maresca, l'unico italiano è Donnarumma
Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, big match della 20ª giornata di Premier League:
La grande novità del Manchester City è il ritorno da titolare di Rodri dopo tre mesi. Rispetto all'ultima partita contro il Saunderland si rivede Tijjani Reijnders, così come Josko Gvardiol. I due sostituiscono Aké e Savinho.
Chelsea che ricordiamo è guidato dal traghettatore McFarlane, dopo la separazione ufficializzata il giorno di capodanno con Enzo Maresca. Blues che rinunciano in difesa a Fofana per malattia. Assente per infortunio il portiere Sanchez, che si aggiunge alle note assenze di Colwwell e Cucurella, oltre allo squalificato Caicedo.
MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland. A disp. Trafford, Aké, Doku, Heskey, Khusanov, Lewis, McAidoo, Mfuni, Mukasa. All. Pep Guardiola.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Chalobah, Badiashile, Gusto; James, Enzo Fernandez; Estevao, Palmer, Neto; Joao Pedro. A disp. Merrick, Slonina, Adarabioyo, Andrey Santos, Delap, Garnacho, Gittens, Guiu, Hato. All. Calum McFarlane.