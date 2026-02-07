Newcastle, altra beffa nel finale: il Brentford vince e prolunga la crisi in Premier di Tonali&Co

La settimana del Newcastle si chiude nel peggiore dei modi. Dopo le sconfitte pesanti contro Liverpool e Manchester City, i Magpies cadono anche contro il Brentford, incassando un 3-2 maturato ancora una volta nei minuti finali. La gara sembrava poter offrire un’inversione di tendenza. Nonostante un avvio migliore degli ospiti, il Newcastle passa al 29’ con il colpo di testa di Botman su assist di Bruno Guimarães. La reazione del Brentford è però immediata: Janelt ristabilisce la parità e, poco prima dell’intervallo, Thiago realizza dal dischetto dopo un fallo di mano di Murphy, confermato dal VAR.

Nella ripresa il Newcastle prova ad alzare il ritmo, senza però creare grandi pericoli. Al 79’ arriva l’illusione: Kayode stende Guimarães in area e lo stesso brasiliano firma il 2-2 su rigore, riaccendendo St. James’ Park. L’entusiasmo dura poco. All’85’, infatti, Ouattara riceve da Jensen e lascia partire un destro potente che supera Pope, gelando i tifosi di casa.

La 25a giornata

Venerdì 6 febbraio

Leeds - Nottingham Forest 3-1

Sabato 7 febbraio

Manchester United - Tottenham 2-0

Arsenal - Sunderland 3-0

Bournemouth - Aston Villa 1-1

Burnley - West Ham 0-2

Fulham - Everton 1-2

Wolverhampton - Chelsea 1-3

Newcastle - Brentford 2-3

Domenica 8 febbraio

Brighton - Crystal Palace

Liverpool - Manchester City

CLASSIFICA

1. Arsenal 56

2. Manchester City 47*

3. Aston Villa 47

4. Manchester United 44

5. Chelsea 43

6. Liverpool 39*

7. Brentford 39

8. Everton 37

9. Sunderland 36

10. Fulham 34

11. Bournemouth 34

12. Newcastle 33

13. Brighton 31*

14. Tottenham 29

15. Crystal Palace 29*

16. Leeds 29

17. Nottingham Forest 26

18. West Ham 23

19. Burnley 15

20. Wolverhampton 8

*una gara in meno