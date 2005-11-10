Gli attributi si moltiplicano, ma nessuno sembra davvero sufficiente per raccontare Erling Braut Haaland. Il centravanti norvegese non è soltanto un giocatore che segna tanto e l'ultima notte con la Norvegia è stata l'ennesima dimostrazione del suo impatto: quando la squadra ha bisogno di lui, risponde sempre presente. Quella scandinava oggi non è più soltanto una nazionale ricca di talento, ma una squadra temuta perché può contare sul giocatore più dominante del mondo nell'area di rigore.

Numeri fuori dalla realtà: il gol come normalità

I dati raccontano meglio di tutto la dimensione raggiunta dal classe 2000. Con la sua nazionale ha toccato quota 68 gol in 61 presenze, un rendimento mai visto nella storia del calcio, superiore di gran lunga a quello di tutti gli altri grandi centravanti del passato (e del presente). Persino il record di Cristiano Ronaldo (146 reti), lontanissimo, sembra non essere poi così irraggiungibile.

Nei club, poi, la sua traiettoria raggiunge picchi spaventosi. Con il Manchester City ha realizzato 176 gol in 212 partite, dopo aver segnato 86 reti in 89 gare con il Borussia Dortmund e 29 in 27 incontri con il Salisburgo. Una progressione iniziata al Molde e proseguita senza conoscere pause. Anche in Champions League il suo impatto è stato immediato e oggi ha raggiunto quota 62 gol in 61 presenze, numeri che lo hanno portato a riscrivere diversi record della competizione.

La forza del cyborg è la mentalità umana

L'aspetto più impressionante non è però solo la quantità, ma la continuità. Haaland non vive di periodi, non alterna esplosioni e pause: la sua asticella è costantemente rivolta verso l'alto. Il soprannome "cyborg" nasce dalla combinazione perfetta tra fisico, velocità e potenza; sembra costruito in laboratorio per fare quello che un attaccante deve fare: attaccare la profondità, vincere i duelli, arrivare prima sul pallone, colpire senza esitazioni. Ma dietro le statistiche c'è un aspetto ancora più importante: la mentalità.

Haaland è il primo critico di se stesso, non si accontenta di segnare. Può realizzare una doppietta e parlare degli errori commessi, può vincere una partita e pensare già a come migliorare. È questa la differenza tra un grande bomber e un giocatore destinato a lasciare il segno. Gli basta un centimetro, un errore della difesa, un pallone sporco in area per trasformare una situazione normale in un pericolo. E il suo effetto va oltre le reti, perché il Manchester City e la Norvegia sanno che avere Haaland significa condizionare gli avversari ancora prima del fischio d'inizio.

Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato un'epoca con talento e cura maniacale dei dettagli. Mbappé, Kane, Dembélé, Salah, Benzema e Lewandowski sono fuoriclasse che hanno dimostrato di poter incidere nelle grandi occasioni. Haaland rappresenta un'altra forma di superiorità: rendere inevitabile il gol.