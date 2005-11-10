Un anno di conferme, emozioni e nuove certezze. Lionel Scaloni chiude il 2026 con la soddisfazione di chi ha visto la sua Argentina mantenere standard altissimi, arrivando ancora una volta fino in fondo al Mondiale e iniziando allo stesso tempo un processo di rinnovamento. Dopo il netto 7-0 alla Costa Rica a Córdoba, il commissario tecnico ha fatto il punto sul presente e sul futuro della Selección.

"Credo che l’anno sia positivo. Abbiamo dato battaglia e siamo arrivati a un’altra finale del Mondiale, anche se non sempre si può vincere", ha spiegato Scaloni in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato soprattutto la crescita di un gruppo capace di mantenere identità e competitività anche nei momenti più difficili.

Dalla generazione di Messi ai nuovi protagonisti

Tra le immagini più significative del 2026 Scaloni ha citato alcune partite del Mondiale, in particolare le sfide contro Egitto e Inghilterra: "Ci resteranno sicuramente alcune gare epiche". Ma il pensiero è già rivolto al futuro; l'ex difensore, che ha rinnovato di recente fino al 2030, ha elogiato la nuova generazione argentina: "I ragazzi sono molto bravi, ma dipendono sempre dalla squadra. Un giocatore da solo non si salva". Un concetto che richiama anche la mentalità costruita negli anni con Lionel Messi, sempre al servizio del collettivo.

"Dobbiamo continuare a essere difficili da affrontare"

Scaloni ha anche parlato del rapporto con i tifosi, ringraziando il pubblico di Cordoba: "Non hanno mai perso l’amore per la Nazionale. Noi dobbiamo continuare a competere perché continuino a credere in noi". La sfida per il futuro è chiara: mantenere il livello raggiunto. "Mi piacerebbe continuare così, con una squadra di riferimento e difficile da affrontare. Una squadra capace di trovare soluzioni contro ogni avversario".