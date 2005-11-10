Messi non pensa ancora al ritorno al Newell's: la situazione con l'Inter Miami

Nelle scorse ore ci sono state nuove voci riguardo ad un piano cui il Newell's Old Boys sta lavorando da molto tempo: il grande ritorno di Leo Messi. Un'ipotesi che però non sembra scaldare ancora il diretto interessato: come riporta Fabrizio Romano, il fuoriclasse argentino ora si sente felice in MLS, dove si diverte nell'Inter Miami, con cui ha un contratto fino al 2028 che non è detto non possa essere prolungato ulteriormente.

Nessuna trattativa, comunque. È chiaro che per un possibile trasferimento di questo tipo, non valgano i canoni standard cui siamo abituati per la compravendita dei calciatori: il futuro di Leo Messi lo decide lui stesso, il Newell's può limitarsi a sperare e a creare le migliori condizioni possibili - anche a livello sociale, oltre che sportivo - per invogliarlo a rientrare un giorno dove è cresciuto (pur senza mai esordire in prima squadra) senza guardare troppo all'aspetto economico.