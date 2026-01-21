Champions League, tutte le formazioni delle gare delle 21: Tonali sfida tanti ex 'italiani'
Sono sette le gare in programma, cinque senza italiane in campo, alle ore 21:00. Oltre alle sfide di Atalanta e Juventus, la serata di Champions propone altri match molto interessanti. Ecco le formazioni ufficiali:
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Kim, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany
Union Saint-Gilloise (4-3-3): Schrpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes; Zorgane, Van de Perre, Ait El Hadj; Guilherme Smith, David, Florucz. Allenatore Hubert
Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon. Allenatore: Howe
PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Wanner, Mauro Junior, Veerman; Man, Til, Perisic. Allenatore: Bosz
Marsiglia (4-4-2): Rulli; Murillo, Pavard, Belardi, Medina; Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traorè; Gouiri, Greenwood. Allenatore: De Zerbi
Liverpool (4-3-3): Alisson; Frimbong, Gomez, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenbech, Mac Allister; Salah, Ekitike, Wirtz. Allenatore: Slot
Slavia Praga (3-5-2): Stanek; Holes, Zima, Chaloupek; Moses, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang; Chory, Kusej. Allenatore: Trpisovsky
Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martin, Balde; De Jong, Pedri, Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Flick
Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Badiashile, Hato; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; Delap. Allenatore Rosenior
Pafos (3-4-2-1): Gorter; Sema, Luckassen, Pileas; Bruno, Pepe, Sunjic, Jaja; Orsic, Dragomirì; Anderson. Allenatore Celades